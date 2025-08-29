Governo corrigiu as tabelas de retenção para outubro e dezembro

O Governo republicou as tabelas de retenção na fonte de IRS que serão aplicadas entre outubro e dezembro, após terem sido inicialmente publicadas com um erro no Diário da República.

A correção, prevista no Despacho n.º 8464-A/2025 (de 22 de julho), eleva ligeiramente a parcela a abater no segundo escalão, o que reduz o imposto retido nesses rendimentos.

Para trabalhadores com salários até 992 €, isso representa uma retenção “até 3 € menor”; para pensionistas com pensões até esse mesmo limite, a redução é de “até 1 €”.

Tabelas de retenção: O que muda nas tabelas a partir de 1 de outubro?

A correção afeta especificamente o segundo escalão de retenção:

Para trabalho dependente, a parcela a abater aumenta de 1 205,71 € para 1 208,71 €.

Para pensões (não casados ou casal com dois titulares), a abater passa de 1 281,54 € para 1 282,54 €

Esse aumento reduz a base tributável, com o resultado de descontos menores. Na prática:

Salários até 992 € brutos : retenção mensal reduz em até 3 €.

: retenção mensal reduz em até 3 €. Pensões até 992 €: retenção reduz em até 1 €

Por exemplo, um ordenado bruto de 950 €, anteriormente sujeito a retenção de 35,64 €, passa agora a 34,67 €, resultando em quase 1 € a mais no bolso

Importante: Quem ganha até o salário mínimo (870 €) permanece isento de retenção, sem alterações.