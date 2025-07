“Caixas multibanco perto de mim”: estas apps dizem-lhe!

Principalmente em viagem, quando estamos em locais que não nos são familiares, não saber onde encontrar uma caixa multibanco pode ser muito frustrante. De facto, além de haver espaços que ainda não aceitam pagamentos em cartão, podemos precisar de numerário por qualquer outro motivo. Felizmente, há duas apps que lhe dizem - e mostram, num mapa - as "caixas multibanco perto de mim"!

Apesar de o numerário ser cada vez menos comum, há restaurantes e lojas que, por teimosia, esperteza ou inconveniência, não aceitam pagamentos feitos em cartão. Isto obriga a que os clientes precisem de garantir dinheiro físico na carteira.

Em viagem, por exemplo, ou num local onde não estamos habituados a estar, pode ser desafiante - ou até mesmo frustrante, dependendo da circunstância - encontrar uma caixa multibanco.

Por isso, o ideal seria ter uma plataforma que nos mostra onde estão as "caixas multibanco perto de mim", sem que, para sabê-lo, tenhamos de percorrer ruas e ruas. Certo?

Certo! E estas apps mostram "caixas multibanco perto de mim"

Primeiro, o Revolut, a app mais completa das duas, embora exija uma conta.

Quer esteja em Portugal ou no estrangeiro, a app do Revolut possui um cartão a partir do qual informa sobre as caixas multibanco mais próximas do utilizador, mostrando-as num mapa e ordenando-as por distância.

📍 Para aceder ao mapa: abrir a app Revolut > na página inicial, procurar pelo cartão "Multibancos nas proximidades".

Depois, a app do MB WAY, que é útil, mas apenas em Portugal.

Para localizar uma "caixa multibanco perto de mim", é necessário ser cliente de um dos Bancos Aderentes e adicionar o cartão bancário ao MB WAY, através do número de telemóvel ou em qualquer multibanco.

📍 Para aceder ao mapa: abrir a app do MB WAY > clicar em Mais, no canto inferior direito > entrar em Encontrar um multibanco

Apesar do MB WAY informar apenas sobre "caixas multibanco perto de mim", em Portugal, ambas as alternativas podem ser muito úteis, dependendo do contexto de cada utilizador.