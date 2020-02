O Google Maps é já muito mais do que um simples serviço de mapas. Agrega um conjunto de funções adicionais que o tornam único e que dão aos utilizadores as ferramentas necessárias. Desde mapas 3D até ao trânsito, tudo pode ali ser encontrado.

Algo que a Google tem investido é na informação de locais e de pontos de interesse. Assim, o Google Maps consegue hoje responder a questões tão importantes como qual o multibanco mais perto de si.

O Google Maps encontra-lhe os pontos principais

Muitas vezes deparamo-nos com questões tão complicadas como onde é o ponto mais próximo de determinado serviço. Se estivermos num local que não conhecemos temos certamente dificuldade em encontrar, se não tivermos as ferramentas certas.

O Google Maps tem acumulado informação essencial e é hoje capaz de responder a questões como onde é o multibanco mais próximo. Este exemplo pode ser testado acedendo a esta app e deslizando a área de topo, onde encontramos atalhos para tipos de locais.

Multibanco é apenas uma das muitas propostas

Só precisam de deslizar até ao final e encontrar a opção …Mais. Ai dentro, da longa lista presente, encontram na área Serviços a lista de locais importantes. O multibanco é um deles, mas podem também procurar farmácias, hospitais ou correios.

A lista dos multibancos mais próximos da sua localização será imediatamente apresentada, ainda que com a morada e o horário, se disponível. Podem ainda carregar na seta presente à direita, para que o Google Maps inicie de imediato a navegação para esse local.

Tudo vai estar disponível no mapa

Outra opção está no final, onde existe o acesso para ver estes pontos no mapa. Ao carregar aí vão ter o mapa em todo o ecrã, com os diferentes pontos dos multibancos apresentados de forma detalhada e dispersa no mapa da área.

São estes extras que tornam o Google Maps único e sempre pronto para ajudar os utilizadores. Explorem esta área e rapidamente encontram outros pontos de interesse que podem ser importantes noutros momentos.