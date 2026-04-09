YouTube começa a mostrar anúncios de 90 segundos que não se podem ignorar

O YouTube introduziu novos anúncios para os utilizadores que assistem à plataforma na televisão. A empresa começou a exibir pausas de 30 segundos que devem ser vistas na íntegra. Segundo informações, o serviço está a testar anúncios ainda mais intrusivos para quem vê vídeos na TV. Quem vê vídeos na app móvel ou na web, esta mudança não o afeta.

Anúncios de 90 segundos que não se podem ignorar

No entanto, quem costuma ver conteúdos na sua TV de casa, as más notícias multiplicam-se. Vários utilizadores já recorreram ao Reddit para denunciar publicamente a mais recente mudança do YouTube. Anúncios incrivelmente longos e que não podem ser ignorados. Já não são 30 segundos, como antes. As novas pausas que a plataforma está a testar têm 90 segundos de duração.

A pior parte é que têm de ser assistidos na íntegra, sem opção de saltar após alguns segundos. Isto é três vezes mais do que a medida anterior. Por enquanto, apenas alguns utilizadores relataram ter visto estes novos anúncios, pelo que não é claro se é um teste, um bug ou uma funcionalidade em alguns países. O que parece certo é que estas pausas de 90 segundos só ocorrem ao reproduzir vídeos do YouTube numa TV.

Forma de contornar parte deste problema no YouTube

Existem alguns truques para saltar anúncios no YouTube. Não para deixar de os ver completamente, mas para evitar assistir aos mais longos e que não podem ser saltados. Isto tem funcionado durante meses e é tão simples que é difícil acreditar que realmente funcione.

É muito simples. Quando estiver a ver um vídeo no YouTube e aparecer um anúncio longo, só tem de fazer uma coisa: premir o botão “voltar” no comando da TV e, em seguida, premir novamente o botão “voltar” no vídeo que estava a ver.

Sempre que o faz, o YouTube reinicia o anúncio e exibe outro aleatoriamente, por isso é muito fácil passar de um anúncio de 45 segundos para um de apenas 20 segundos que também pode ignorar. A plataforma raramente exibe duas longas pausas consecutivas sem a opção de saltar, pelo que, quando uma das mais longas aparece, só precisa de voltar atrás e clicar em reproduzir novamente.

Para melhorar a situação, este método também funciona quando o YouTube exibe um anúncio no meio do vídeo. A tática é a mesma. Voltar atrás e selecionar novamente o vídeo. A plataforma retomará a reprodução do conteúdo a partir do ponto onde parou e, muito provavelmente, não exibirá qualquer anúncio.