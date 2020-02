Revolut for Business: Como deixar de pagar comissões ao banco?

Já fez as contas ao dinheiro que o seu negócio está a perder em comissões? Atualmente, o Banco de Portugal obriga todos os bancos a enviar aos clientes um extrato com a indicação de todas as comissões que o cliente pagou no ano anterior. E os números não deixam margem para dúvidas!

Em função do tipo, número de contas que possua ou do volume de transações que pratica, em apenas um ano, o valor pode facilmente ultrapassar a centena de euros. Acabe hoje com as comissões bancárias e poupe dinheiro que pode aplicar no crescimento e expansão do seu negócio.

Que comissões são cobradas?

Nas instituições bancárias tradicionais esta é uma realidade. Associados a diferentes serviços disponibilizados pelos bancos, os valores das comissões acumulam-se e, não raras vezes, o cliente mal se apercebe das dezenas de euros que perde todos os meses. Ao balcão ou online, várias operações estão sujeitas ao pagamento destes encargos bancários.

É certo que já existem vários bancos que, por exemplo, disponibilizam contas sem comissão de manutenção, mas e todas as outras? Como saber exatamente o que está a pagar? É fundamental que consulte, com atenção cirúrgica, os seus extratos bancários para perceber quanto lhe está a ser cobrado e para onde vai parte do seu dinheiro.

Das operações mais simples às mais complexas, mensalmente ou anualmente, parte das suas receitas são, de facto, entregues aos bancos. Por isso, tome nota de algumas das comissões que lhe podem estar a ser cobradas e faça as contas:

Transferências interbancárias

Levantamento de numerário

Depósitos em numerário

Anuidade do cartão de débito

Anuidade do cartão de crédito

Emissão de extratos bancários

Cash advance

Despesas com cheques

Taxas de câmbio

Manutenção de conta

Quantas destas operações são comuns no dia a dia da gestão da sua empresa? Quantos euros são desperdiçados todos os meses neste tipo de operações? Quanto podia ter poupado o seu negócio? Onde podia ter investido este dinheiro? Não desanime, existem outras soluções.

Como fugir das comissões bancárias?

Se seguiu o nosso conselho, analisou e fez as contas, talvez tenha concluído que o seu negócio precisa de uma conta com menos encargos financeiros. O mundo imprime cada vez mais velocidade, as solicitações não param, pessoas e negócios precisam de soluções ágeis que descompliquem o dia a dia.

O Revolut for Business disponibiliza uma conta sem comissões nem taxas escondidas. Pensado para ajudar a poupar tempo e dinheiro, entre muitas vantagens, pode contar com transferências instantâneas entre clientes Revolut e as transferências internacionais mais rápidas do que nos serviços tradicionais.

As taxas de câmbio de mercado – interbancárias – estão disponíveis em mais de 150 moedas, com total transparência nas comissões. E ainda pode guardar, enviar ou receber dinheiro nas contas multi-moeda com os detalhes de contas bancárias locais e internacionais, sem estar exposto a alterações cambiais. A solução é inovadora, segura e exclusivamente online. Pela primeira vez pode acompanhar todos os movimentos em tempo real e beneficiar de inúmeras definições de segurança, total controlo do seu dinheiro.

Mas os benefícios não ficam por aqui. Há mais coisas boas para o seu negócio!

4 Vantagens de uma conta Revolut for Business

A vida de quem gere um negócio – seja um freelancer ou o gestor de uma pequena, média ou grande empresa -, é agitada, há muito em que pensar e pouco tempo a perder. Além de poupar em comissões, o Revolut for Business tem outras vantagens para os negócios.

#1 – Contas ao minuto

Com o Revolut, o processo de criação de conta é rápido e simples: em alguns minutos, com poucos cliques, a partir do seu computador. O melhor de tudo: para qualquer esclarecimento, a equipa de suporte está disponível 24 horas por dia.

#2 – Trabalhe fora como cá dentro

O seu banco cobra taxas para transferir dinheiro para o estrangeiro? Com a conta Revolut for Business pode fazer transferências de dinheiro em 28 moedas diferentes, sem taxas de câmbio assustadoras nem comissões ocultas.

#3 – Gestão de despesas da equipa

Com o Revolut for Business, a gestão das despesas dos colaboradores é mais simples, transparente e segura. Na plataforma, é possível emitir novos cartões físicos pré-pagos para os colaboradores usarem em despesas de trabalho, tanto localmente como em viagem.

Os cartões virtuais permitem maior segurança nomeadamente em compras através da Internet. A empresa pode acompanhar, em tempo real, todas as despesas efetuadas, definir limites individuais mensais e, em segundos, remotamente, cancelar ou congelar os cartões.

#4 – Contabilidade simplificada

Diretamente na plataforma, os colaboradores podem carregar recibos através do seu smartphone e selecionar as respetivas categorias, bem como receber alertas sobre informações em falta, facilitando assim o processo de categorização de despesas. Através de um único painel, os administradores e contabilistas têm imediatamente acesso a todas as despesas podendo, na hora, rejeitar ou aceitar o gasto. É também possível exportar os dados ou beneficiar das integrações com ferramentas de contabilidade.

Chama-se Revolut porque é revolucionário. Por todo o mundo, mais de 300.000 empresas e freelancers criaram contas Revolut for Business, poupando tempo e dinheiro em comissões e taxas de câmbio.

Descubra aqui todas as vantagens do Revolut for Business

