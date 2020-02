As questões de privacidade têm assolado a Internet e os utilizadores. Cada vez mais softwares recolhem dados e usam-nos para proveito próprio, nem sempre com as melhores das intenções e os fins mais corretos.

Os browsers têm sido os mais auscultados para verificar que dados recolhem e para onde os enviam. A Mozilla resolveu agora abrir os seus registos e mostrar que dados recolhe dos utilizadores. Basta um endereço e tudo fica visível.

Uma medida única da Mozilla para o Firefox

A Mozilla sempre foi uma fervorosa adapta da privacidade e o seu browser é um exemplo disso. Mesmo recolhendo dados, anonimiza-os para que seja impossível fazer o rastreio dos utilizadores. Para além disso, tem ferramentas que anonimizam a navegação na Internet.

Para dar ainda mais confiança aos utilizadores, criou agora uma forma de mostrar os dados que recolhe e envia para os seus servidores. Esta pode ser acedida com a colocação do endereço about:telemetry num separador do Firefox.

Este browser deixa controlar a Privacidade

Aí vão ter acesso a todos os dados, num formato que pode ser entendido por todos. Está arrumado por tipo e por área, mostrando que estes são anonimizados e que se limitam a dados relevantes para a melhoria do Firefox.

Os utilizadores que ainda assim entenderem que os dados recolhidos são demasiado pessoais, podem sempre alterar a informação que é passada para a Mozilla. Para isso só precisam de aceder ao endereço about:preferences#privacy e alterar as opções presentes.

Privacidade e dados são agora visíveis por todos

Mesmo com esta novidade, já antes a Mozilla mostrava que dados eram recolhidos no Firefox. Neste endereço estão presentes todos os tipos de dados que são processados e enviados. Há também informação pública sobre a forma como estes são usados.

Mesmo podendo ser encarada como apenas uma medida de propaganda, é importante a decisão da Mozilla. O Firefox fica assim mais aberto e com a privacidade mais aberta a todos para a avaliarem.