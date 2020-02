Porsche abre ao público o mais potente parque de carregamento elétrico da Europa

A Porsche abriu esta semana um parque que é uma montra do que a empresa pretende fazer pelo mundo. Este espaço, junto à sua fábrica em Leipzig, Alemanha, comporta uma instalação tem 12 carregadores rápidos DC de 350-kW e 4 carregadores AC de 22-kW. A capacidade total é de 7 megawatts, tornando-o o parque de carga rápida mais potente da Europa, de acordo com a Porsche.

Até final de março, os carregamentos são gratuitos, seja para que carro elétrico for. Posteriormente, a empresa irá revelar um novo plano de carregamentos.

A Porsche está a apostar forte no segmento dos veículos elétricos. Apesar de apenas ter ainda um produto no mercado, o Taycan, as ideia é lançar mais veículos em breve. Como tal, a marca quer espalhar pelo mundo a sua rede de carregamentos. Esta infraestrutura é uma montra, um vislumbre do que a empresa alemã pretende ter.

Gerd Rupp, diretor da Porsche na fábrica de Leipzig, disse que:

O novo parque de carregamento entre as auto-estradas número 9, 14 e 38 irá enriquecer significativamente a infraestrutura de carregamento no centro da Alemanha. Veículos elétricos e híbridos [plug-in] de todas as marcas são bem-vindos. Estamos satisfeitos por, com o novo parque de carregamento, podermos oferecer uma opção de carregamento atraente para os proprietários de veículos elétricos em Leipzig e arredores, assim como para os passageiros em trânsito.

Porsche Taycan começa a ter a sua própria rede de carregamentos elétricos

Este investimento, pelas palavras dos responsáveis da Porsche, tem como alvo mostrar a estratégia de carregadores da Porsche Engineering. O parque de carga de Leipzig permite aos condutores dos Taycan adicionar cerca de 100 quilómetros de alcance em 5 minutos. O tempo de carga para ir de 5% a 80% é de 22,5 minutos em condições ideais.

Graças à sua arquitetura de 800 volts, o Porsche Taycan é o único VE que pode tirar partido dos carregadores de 350 kilowatts. No entanto, o Taycan foi lançado com uma capacidade de carga de pico de 270 kW, um passo dado para preservar a duração da bateria do seu pack de 93-kWh. Nesse sentido, as futuras versões Taycan e outros modelos Porsche elétricos podem atingir ou exceder os 350 kilowatts.