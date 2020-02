Programe o seu Arduino no Linux com o Arduino IDE

Quem costuma programar para Arduino e boards derivadas certamente que está familiarizado com o Arduino IDE. Este IDE é um dos mais populares e também um dos mais simples para trabalhar… mas há outros.

Para quem usa distribuições Linux, hoje ensinamos como podem instalar o IDE de programação no seu sistema.

O Arduino IDE é um dos vários IDEs que permite programar boards Arduino e outras similares. No entanto, há outras plataformas como é o caso do Visual Studio Code ou B4x que permitem realizar as mesmas tarefas.

Instalação do Arduino IDE no Linux

A instalação do IDE no Linux não tem grandes segredos. No entanto, o utilizador deverá saber se o seu sistema é de 32 ou 64 bits para escolher a versão indicada. Para obterem a última versão deste IDE basta que acedam à página oficial aqui ou usando o comando wget.

Por exemplo, tendo uma versão de 64 bits pode fazer o download do IDE usando o seguinte comando:

wget https: // downloads.arduino.cc / arduino-1.8.12-linux64.tar.xz wget https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.12-linux64.tar.xz

Em seguida devem proceder à extração do ficheiro usando o comando tar.

tar -xvf arduino-1.8.12-linux64.tar.xz tar -xvf arduino-1.8.12-linux64.tar.xz

Durante a extração dos ficheiros é criada a pasta arduino-1.8.12. Devem entrar no diretório e proceder à instalação do IDE.

cd arduino-1.8.12 / sudo . / install.sh cd arduino-1.8.12/ sudo ./install.sh

Durante a instalação será criado um atalho no ambiente de trabalho para execução do IDE.

E está feito e pronto a ser usado para programarem os vossos dispositivos eletrónicos.

O Arduino é uma plataforma de hardware livre, projetada com um microcontrolador Atmel AVR, com a qual podemos criar projetos especialmente para IoT e em robótica educativa. Para começar a programar, sugerimos este artigo escrito pelo Pplware para os iniciantes.

Leia também…