Rise of New Champions, o regresso de Tsubasa

Quem não se lembra de Tsubasa? A banda desenhada japonesa que inundou as nossas televisões nos finais do século passado e que naturalmente chegou ao mundo dos videojogos?

Pois, bem! 10 anos após o lançamento do último jogo da série, eis o regresso de Captain Tsubasa, com Rise of New Champions.

Os mundos do futebol e do anime unem-se em Captain Tsubasa: Rise of New Champions, baseado na renomada série de anime. O jogo narra as façanhas atléticas de Tsubasa Ozora (ou Oliver Tsubasa, para quem assistiu à série antiga), e mergulha os jogadores num jogo de futebol arcada repleto de ação que apresenta uma jogabilidade emocionante e acessível, além das melhores imagens exclusivas.

Pelo que a Namco já confirmou, o novo jogo irá reproduzir um grafismo extremamente fiel à série de anime com particular enfoque nos efeitos de jogo e jogadas especiais.

Convém a esta altura referir, em particular a todos os amantes de Pro Evolution Soccer ou FIFA, que este jogo apesar de ter a temática de futebol é um título que tem mais de ação e luta que um jogo de futebol propriamente dito. Cada partida acaba por se tornar invariavelmente num combate onde sucedem ataques, defesas e combos poderosíssimas.

Trata-se de um jogo arcade e não um simulador de futebol. A própria Namco caracteriza-o como Arcade Football Action (Ação Arcade de Futebol).

Algo que desperta particular curiosidade em Captain Tsubasa: Rise of New Champions é o facto de ter sido referido que, dependendo do resultado e evolução dos jogos, serão despoletadas algumas cutscenes no jogo que, não só podem dar consistência ao que se assiste em campo, como também irão trazer surpresas inesperadas.

Entretanto, deixamos-vos com outro trailer que dá destaque aos personagens do jogo, como ‘Falcon Shooter’ Shun Nitta, ‘Aerial Acrobatic Combination’ os Tachibana Bros, ‘Powerful Defender’ Hiroshi Jito, ‘Performer on Field’ Mitsuru Sano, ‘Wild Eagle from Arctic Region’ Hikaru Matsuyama ou ‘Fierce Tiger’ Kojiro Hyuga.

Uma coisa é certa… todos os amantes desta série (seja pela televisão ou jogos anteriores) vai gostar de Rise of New Champions.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions será lançado este ano para PC, Playstation 4 e Nintendo Switch.