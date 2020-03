Plataforma da Bollinger poderá adaptar-se a vários veículos elétricos

Haveremos de chegar aos dias em que um carro elétrico será composto por módulos. Isto é, imagine que tem uma plataforma elétrica “universal” e em cima coloca o habitáculo que entender. Isso poderá ajudar as marcas a lançar os seus carros elétricos.

Na verdade, a ideia está já em prática. Por trás dessa ideia está a Bollinge, que desenvolveu já um SUV e uma Pick-up.

Chassi, motor, baterias e afins para terceiros usarem

A Bollinger é uma empresa americana que tem uma ideia bem definida para o futuro dos carros elétricos. A empresa pretende disponibilizar uma plataforma elétrica equipada com várias motorizações, bateria e todos os componentes para receber um habitáculo.

Conforme se percebe da ideia da empresa, esta pretende ter uma chassi totalmente equipado para lançar os próprios carros, vários elétricos até 3 toneladas.

A plataforma inclui o motor elétrico (variante um ou dois motores), bateria com capacidade de 120 ou 180 kWh e todos os sistemas usuais de segurança eletrónica e de auxílio em condução todo-o-terreno.

SUV e Pick-up elétricos Bollinger Motors

A Bollinger Motors desenvolveu um SUV elétrico radical chamado B1 e uma pick-up de quatro lugares, chamada B2. Tanto o B1 como o B2 são baseados numa plataforma comum desenvolvida internamente pela empresa. O chassi e a carroçaria são de alumínio, tornando-os leves, fáceis de fabricar e reparar. Já os painéis da carroçaria são facilmente substituíveis.

Antes do desenvolvimento da plataforma que serve os B1 e B2, o seu uso já estava planeado numa linha de negócios voltada para construtores externos. Graças ao seu design, ele pode ser aumentado ou reduzido para atender às necessidades de cada cliente.

As carroçarias dos pesados de outros fabricantes podem ser facilmente adaptadas na nossa plataforma elétrica.

Explicou Robert Bollinger, fundador e diretor da empresa.

Bollinger B1

Bollinger B1 e B2 partilham plataforma elétrica

Segundo o comunicado de imprensa da Bollinger, a plataforma, atualmente com patente pendente, pode ser personalizada para atender às necessidades dos seus clientes. Além disso, a marca pretende avançar para que a sua criação possa adaptar-se a futuros modelos desenvolvidos pela empresa.

Esta plataforma traz de base uma bateria com capacidade de 120 kWh e, opcionalmente, pode incorporar a maior que atinge 180 kWh. Para recarregar, estão incluídos um carregador de bordo e um inversor que permitem recarregar até 15 kW de potência.

Inclui também os restantes componentes mecânicos do sistema de proporção, com motores duplos, tração às quatro rodas e uma caixa de velocidades automática de duas velocidades combinada com bloqueios eletrónicos do diferencial em ambos os eixos. Opcionalmente, é possível configurar uma versão da plataforma apenas com o motor dianteiro se o cliente desejar equipar um veículo em que a traseira não seja comprometida por nenhum componente do sistema de tração.

A plataforma também inclui sistemas como ABS, controlo eletrónico de estabilidade, controlo de tração, um sistema de suspensão hidropneumática autonivelante.

Bollinger B2

Como os dois modelos elétricos no seu próprio catálogo, a Bollinger construirá esta plataforma na sua fábrica em Michigan e estará disponível para os seus clientes a partir de 2021.

Assim, estes Bollinger, quer o B1, quer o B2, são dois dos veículos elétricos muito radicais e simplistas. Na verdade, se olharmos com a devida atenção, percebemos que têm traços do clássico Land Rover. Marca que carrega a herança da resistência e irreverência todo-o-terreno.

Contudo, este B2, tal como o vemos, mistura uma característica bem americana, traços dos Hummer M998 com aspeto de indestrutível. Vem equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo, que oferecem tração às quatro rodas e uma potência total combinada de 458 kW (614 cv) e um binário superior a 900 Nm, capaz de acelerar de 0 a 100 km / h em 4,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 160 km / h. Além do poder da motorização, este traz uma bateria com capacidade de 120 kWh. No que toca à autonomia, a marca não disponibilizou esses dados.

E o preço?

Portanto, estamos perante uns elétricos poderosos, disfarçados de SUV e Pick-up… a preços incríveis. Nos Estados Unidos, serão 125 000 dólares para o modelo de entrada de gama. Se equiparmos com mais poder, mais motor e mais bateria… então o preço é daí para cima.

Bollinge Motors