5 dicas e 1 solução para quem tem filhos em home office

A solução de home office é vista como uma oportunidade para não precisarmos de nos preocupar com a roupa que vamos vestir, ou com o trânsito habitual das horas de ponta, pelo que as vantagens do teletrabalho parecem muitas, porém nem tudo são flores.

Para quem é pai ou mãe, a verdade é que esta adaptação pode revelar-se um verdadeiro desafio!

A evolução tecnológica tem viabilizado novas formas de trabalho à distância e, face ao período de contingência que atravessamos, cada vez mais e mais pessoas estão a optar por trabalhar a partir de casa.

Porém, com crianças a brincar no mesmo espaço de trabalho é necessário estabelecer limites, caso contrário, não vai conseguir concentrar-se, comunicar de forma eficaz com os seus clientes ou colegas e a probabilidade de ocorrerem desastres com os seus equipamentos – portáteis, monitores, smartphones – é bem elevada.

Para a experiência não ser traumática, deixamos cinco dicas e uma solução que lhe poderá ser útil!

#1 Preparar o terreno

Ao trazer o escritório para a sua casa e ao serem impedidos de ir normalmente à escola, os seus filhos vão estranhar a mudança. Irão surgir dúvidas e talvez até um pouco de insegurança, face às conversas que eles têm vindo a escutar nos últimos dias. É necessário tranquilizá-los explicando que se trata de um período temporário, que todos irão beneficiar com a situação e em breve as rotinas irão retomar. É normal que os seus filhos confundam a sua presença com a disponibilidade para brincar.

O segredo aqui é convencê-los de que o escritório em casa tem regras e a primeira é de que quando o pai ou a mãe está concentrado a trabalhar, não pode ser interrompido. Pode transformar isso num jogo, com pontos que no final resultam em prémios. Se as crianças o interrompem perdem os pontos e o prémio fica mais longe de ser ganho!

#2 – Envolva os seus filhos na causa e atribua-lhes responsabilidades

Dependendo da idade das crianças, esta pode ser uma oportunidade para assumirem responsabilidades extras, como fazerem os seus próprios lanches e arrumarem os quartos ou brinquedos.

Crie uma sinalização para pendurar na porta do seu espaço de teletrabalho indicando os períodos em que não pode ser incomodado. Peça aos seus filhos que ajudem a criar e a desenhar essa sinalização para envolvê-los totalmente no processo e desta forma compreenderem as regras do jogo.

#3 – Regras são regras

Se os seus filhos já tiverem idade suficiente para entender e seguir regras, defina uma lista curta, simples e clara de atitudes que espera da parte deles:

estabeleça em que tipo de situações e horários é permitido ou não interromper; permita ser interrompido somente em caso de emergência, definindo através de exemplos que tipo de situações podem ser consideradas “emergências”. E de nada adianta criar uma lista de regras e abrir exceções a todo momento. Desta forma será confuso para a criança saber quando a regra está a valer ou não. Terá de saber ser rigoroso, afinal: regras, são regras!

#4 – Prepare-se para ser testado

É grande a possibilidade de que as crianças – principalmente as mais velhas – quererem testar os limites do código de regras que foram estabelecidas. Uma vez que as regras foram explicadas, entendidas e são justas para ambos os lados, deve encontrar argumentos para se manter firme com a obediência do que foi combinado.

Se ao dizer “Agora não…” utilizar na voz um tom de conivência, esse tom será percebido de longe por qualquer criança. É crucial que aprenda a dizer “Agora não!” com firmeza, mas sem gritar, sempre que seja necessário.

#5 Trabalhar em casa sim, mas há que ser rigoroso com os horários de trabalho e de lazer

Os assuntos do escritório não podem e não devem invadir o espaço da casa. Nos momentos em que estiver disponível para a sua família, esteja 100% presente. Procure não atender o telefone nem consultar e responder a e-mails no smartphone.

Caso contrário, vai ser difícil convencer os seus filhos de que dá mais importância a eles do que ao trabalho. Além disso, os seus filhos podem acabar por associar o seu trabalho a algo negativo que disputa com eles a atenção dos pais. Para evitar esta situação há que saber separar muito bem as realidades: trabalhar em casa não é o mesmo que trazer trabalho para casa!

E se houver um acidente com os seus equipamentos de trabalho?

Estar junto aos nossos filhos é sempre maravilhoso, mas misturá-los com os nossos equipamentos de trabalho pode resultar em desastres. Com crianças por perto, ninguém está livre de um telemóvel partido, um teclado que se avaria depois de um líquido entornado, ou um portátil que cai ao chão e estilhaça o monitor. É fácil enlouquecer – quase literalmente – num cenário destes.

Em Portugal há empresas que podem fazer a recolha do seu equipamento e respetiva entrega. A iServices tem um Serviço de Recolha e Entrega ao Domicílio. Não precisa de sair da sua casa, nem precisa de enlouquecer.