Os carros elétricos estão a conquistar um espaço único em Portugal. As vendas têm aumentado de forma exponencial e estes são cada vez mais as escolhas dos condutores.

A Tesla desde o início que tem conquistado o topo das vendas de carros elétricos no nosso país, mas esse cenário mudou. A Peugeot é agora a marca que mais carros vendeu desde o início de 2022, algo que deve manter nos próximos meses.

As propostas de carros elétricos têm estado a crescer em Portugal. Cada vez mais marcas têm disponíveis os seus carros elétricos, que tentam mostrar a sua utilidade e capacidade aos condutores, em especial em termos de autonomia.

Os dados referentes às vendas de carros no mês de maio, fornecidos pela Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), mostram uma nova realidade. A Peugeot conseguiu assumir o topo da lista de vendas desde o início do ano, com 613 carros elétricos.

A lista segue depois com mais um lote de marcas que têm propostas de elétricos. Assim, temos a Tesla com 591 em segundo e, em terceiro lugar, a Nissan, com 407 unidades comercializadas. A KIA surge na quarta posição (400) e a Mercedes no 5º lugar do ranking (com 397 carros elétricos vendidos).

Os dados da UVE revelaram novamente um dado interessante. Maio foi mais um mês em que se voltaram a vender mais carros elétricos que a gasóleo. Os veículos elétricos registaram uma quota de mercado de 19,62% face aos ligeiros de passageiros com motores a gasóleo, que obtiveram uma quota de mercado de 17,43%.

Também as vendas têm mostrado uma preferência clara pelos carros elétricos. Nesse sentido, importa destacar que neste ano de 2022, um em cada cinco automóveis ligeiros de passageiros vendidos em Portugal era elétrico.

Este é um cenário que deve continuar aumentar durante os próximos meses. A situação associada aos preços dos combustíveis certamente que fará pender a escolha dos consumidores para os carros elétricos.