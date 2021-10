Cada vez mais os carros elétricos são uma opção no mercado. Para além de toda a consciência ecológica que está inerente, estes têm também já um desempenho que se destaca e que consegue estar à altura do que os condutores pretendem.

Assim, é natural que as vendas destes carros não parem de aumentar e que sejam cada vez mais vistos nas nossas estradas. A prova maior surgiu agora, com os resultados das vendas de carros elétricos de setembro de 2021. Os números dispararam e atingiram valores recorde.

O passado mês de setembro foi um marco no que toca à venda de carros elétricos em Portugal. Registou-se um novo máximo mensal na compra de veículos 100% elétricos. O mercado nacional absorveu um total de 1.551 veículos 100% elétricos.

Esta foi uma clara resposta da procura à oferta crescente de novos modelos elétricos em comercialização no país. O valor de carros elétricos atingiram uma quota de mercado de 25%, um número que era impensável até há poucos anos.

Setembro registou o segundo melhor mês de 2021 com 2.748 veículos elétricos vendidos em Portugal na categoria de veículos 100% elétricos (BEV – Battery Electric Vehicle) e dos veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Em nove meses já se venderam 19.673 carros elétricos em Portugal, um valor que aponta para outro momento histórico. Provavelmente as vendas deste ano vão continuar com este ritmo e será seguramente atingido um novo recorde anual de vendas nestas categorias.

No que toca a marcas, e sendo setembro o mês final do terceiro trimestre, aconteceu algo que é normal. A Tesla aí concentrou as vendas neste período saltando para o primeiro lugar destacada. A Peugeot ocupa o segundo lugar e a Hyundai o terceiro e último lugar do pódio. No acumulado do ano, a Tesla reforça a primeira posição com a Peugeot no segundo lugar e em terceiro a Nissan.

Estes são números impressionantes e que mostram que o mercado dos carros elétricos está a crescer e a ganhar uma dimensão relevante. As escolhas crescem e os condutores olham para estas propostas de forma muito mais interessada.