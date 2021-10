A aposta da Samsung nos novos Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 foi grande. A marca focou a sua oferta nestes novos smartphones dobráveis e fez deles o que de mais poderoso e desenvolvido tem para oferecer ao mercado.

As expetativas sobre as suas vendas eram muito elevadas e havia a dúvida sobre a adoção destes novos smartphones. As vendas apontavam para um sucesso e agora a Samsung veio mostrar isso mesmo com número de vendas no seu país natal.

Os números iniciais de vendas dos novos Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 mostravam que estes smartphones iam ter uma adoção única. A barreira do milhão de equipamentos vendidos teria sido ultrapassada na Coreia do Sul e servia de exemplo para o que se esperava para o resto do planeta.

As próprias pré-vendas mostravam isso mesmo, com números muito interessantes e que criavam boas perspetivas para o futuro. Agora, e com dados concretos, a Samsung revelou os dados das vendas destes novos smartphones.

O que foi revelado mostrou que a marca precisou de apenas 39 dias para conseguir chegar à meta de 1 milhão de Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 vendidos. Este valor tinha apenas sido cumprido por dois modelos icónicos, sendo estes o Galaxy Note 10 e o Galaxy S8.

Em termos de vendas, estas estão divididas de forma não equitativa nos dois modelos apresentados ao mercado. O Galaxy Z Flip 3 conseguiu a fatia maior, ao conseguir ter 70% das vendas. O seu preço menor e o apelo a um público mais jovem foram os fatores mais determinantes.

É precisamente neste público mais jovem que está o grosso das vendas. Cerca de 54% dos compradores do Galaxy Z Flip 3 eram da geração Y ou da geração Z, acrescentou a empresa.

Estes números são um excelente indício para o que o mercado trará de forma global aos novos smartphones da Samsung. A marca não deverá revelar dados globais, mas o exemplo de alguns mercados vão confirmar o que a Coreia agora revelou para os Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.