Mineradores aldrabam LHR da Nvidia e mineram duas criptomoedas ao mesmo tempo

A febre das criptomoedas ainda está para durar, especialmente entre os mineradores das mesmas. E apesar de as placas gráficas mais populares para o efeito, que são as da Nvidia, trazerem agora limites da taxa de hash, os utilizadores conseguem formas de manipular os equipamentos para seu benefício.

Neste sentido, um novo software ajuda os mineradores a aldrabar o LHR da Nvidia, permitindo assim que as placas gráficas minerem duas criptomoedas ao mesmo tempo.

Como forma de lidar com a massiva compra de placas gráficas para a mineração de criptomoedas, a Nvidia fez dois lançamentos importantes. Primeiro, lançou as suas placas gráficas CMP (Cryptocurrency Mining Processor) destinadas em exclusivo à extração das moedas digitais. Depois relançou os seus modelos de GPUs na versão LHR, ou seja Little Hash Rate. De forma resumida, estas versões limitam a taxa de hash, tornando as placas gráficas menos poderosas para minerar.

Mineradores aldrabam LHR da Nvidia

Para contornar o limite da taxa de hash, há alguns softwares a que os mineradores recorrem para o efeito. Recentemente falámos de um deles, o NBMiner, capaz de quebrar esta limitação e levar as placas gráficas a alcançar 70% do seu desempenho na extração de Ethereum.

Mas há agora uma atualização a outro software, designado T-Rex que, apesar de também permitir um desempenho para mineração de 70%, consegue depois direcionar os restantes 30% para a mineração de outra criptomoeda. Ou seja, este programa é assim capaz de, efetivamente, usar 100% das capacidades das GPUs para a mineração.

Alguns especialistas indicam mesmo que esta funcionalidade de 70% para uma criptomoeda e 30% para outra pode ser mais eficiente e interessante do que ter 100% para uma só moeda digital.

No entanto, se é um gamer e já está a deitar as mãos à cabeça com esta notícia, talvez não haja motivos para preocupação. Isto porque, segundo as informações, o software T-Rex não funciona com todas as placas gráficas, uma vez que diferentes criptomoedas exigem também diferentes capacidades de memória VRAM.