Netflix na NOS com oferta de um ano para novos clientes TV

Com o objetivo de cativar mais clientes, as empresas de comunicações têm vindo a oferecer "extras" nos planos de serviços. O mais popular serviço de streaming em Portugal, Netflix, vai passar a estar disponível na NOS e traz benefícios únicos para os apreciadores de filmes e séries.

Na adesão ao serviço de TV da NOS, os novos clientes beneficiarão da oferta do serviço por um período de até 12 meses.

Para maior conforto e rapidez no acesso aos conteúdos que os portugueses mais apreciam, a app Netflix passa a estar disponível na UMA TV. A facilidade de pagamento foi igualmente contemplada, com a possibilidade de integração do serviço na fatura mensal dos clientes NOS.

Para novos clientes, a NOS tem os seguintes pacotes.

A NOS reforçou a oferta de entretenimento, segmento de mercado no qual é líder, e continua a otimizar aquela que já foi comprovada como a melhor experiência de televisão, ao integrar o serviço Netflix na UMA TV.

NOS tem também um novo comando, fabricado em Portugal

Com a chegada da Netflix à NOS chega também um novo comando. Este novo acessório foi concebido, desenhado e testado em Portugal, com um botão dedicado para acesso imediato à aplicação Netflix que aumenta a comodidade dos utilizadores. Mais simples de usar, mais ergonómico e com um design premium, o novo comando é igualmente mais amigo do ambiente, construído com plástico 100% reciclado.

O comando foi produzido pela portuguesa Tech4home, a sustentabilidade foi um dos eixos principais no desenvolvimento do dispositivo, que engloba um total de 44% de materiais reciclados e dispensa o plástico na embalagem, sendo esta constituída integralmente por papel reciclado.

A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e móveis de última geração, televisão, internet, voz e dados para todos os segmentos de mercado. É líder na distribuição e exibição cinematográficas, detendo o maior número de complexos e salas de cinemas em Portugal. A empresa conta com 5 milhões de clientes móveis, 1,7 milhões de clientes de televisão, 1,8 milhões de clientes de telefone fixo e 1,5 milhões clientes de internet de banda larga fixa.