Novo Nissan LEAF é o vencedor absoluto de 2026 no Women’s Worldwide Car of the Year

O novo Nissan LEAF foi distinguido com o título de Vencedor Absoluto de 2026 no Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), um dos prémios internacionais mais relevantes da indústria automóvel.

A distinção reconhece o destaque do modelo elétrico da Nissan em áreas como o design, a tecnologia de motorização elétrica e a facilidade de utilização no dia a dia.

A atribuição deste galardão reforça o papel histórico do LEAF enquanto pioneiro da mobilidade elétrica, uma vez que foi o primeiro veículo elétrico de produção em massa lançado no mercado global.

Um elétrico que marcou a mobilidade moderna

Lançado originalmente em 2010, o Nissan LEAF foi um dos principais impulsionadores da transição para os veículos elétricos. Ao longo de mais de 15 anos, o modelo tornou-se uma referência na eletrificação automóvel.

Agora na sua terceira geração, o novo LEAF evolui com um design mais moderno, maior autonomia e tecnologias mais intuitivas. Estas características foram determinantes para convencer o júri do Women’s Worldwide Car of the Year.

Na avaliação deste ano, o modelo destacou-se entre um conjunto competitivo de 55 veículos candidatos, representando diferentes segmentos e mercados globais.

Um júri internacional composto por jornalistas especializadas

O Women’s Worldwide Car of the Year é avaliado por um painel composto exclusivamente por mulheres jornalistas especializadas no setor automóvel. O júri inclui 86 profissionais provenientes de mais de 50 países.

Na análise dos veículos, são considerados critérios que refletem as necessidades reais dos condutores no dia a dia, incluindo:

Segurança

Design

Valor e custo-benefício

Facilidade de utilização

Impacto ambiental

De acordo com Marta García, presidente executiva do WWCOTY, o Nissan LEAF destacou-se por oferecer uma visão equilibrada e realista da mobilidade elétrica.

“Na nossa votação, focámo-nos em veículos que se destacam não apenas pelos números ou pela tecnologia, mas também pela forma eficaz como respondem às necessidades quotidianas das pessoas. O Nissan LEAF representa uma visão madura e inteligente da eletrificação, tornando a mobilidade elétrica verdadeiramente utilizável e acessível.

Afirmou.

Reconhecimento reforça estratégia elétrica da Nissan

Para a Nissan, esta distinção representa um reconhecimento importante do percurso iniciado com o LEAF e da estratégia de eletrificação da marca.

Ivan Espinosa, presidente e CEO da Nissan, sublinhou que o modelo continua a desempenhar um papel central na transição energética da indústria automóvel.

O facto de o novo LEAF ter sido nomeado vencedor absoluto do Women’s Worldwide Car of the Year é um motivo de orgulho para todos na Nissan. O LEAF ajudou a impulsionar a transição para a mobilidade elétrica e esta nova geração dá continuidade a essa missão, tornando a mobilidade elétrica mais fácil e agradável para mais pessoas em todo o mundo.

Antes desta distinção máxima, o novo Nissan LEAF já tinha sido premiado no início do ano como Melhor Carro Compacto pelo mesmo júri.

Um prémio que destaca a mobilidade do ponto de vista feminino

O Women’s Worldwide Car of the Year foi fundado em 2009 pela jornalista neozelandesa Sandy Myhre. O objetivo da iniciativa passa por dar visibilidade à perspetiva feminina na indústria automóvel e destacar a mobilidade como um fator essencial para a autonomia e oportunidades das mulheres.

Trata-se do único prémio automóvel internacional avaliado exclusivamente por jornalistas mulheres, representando vozes provenientes dos cinco continentes.