Missão de Pai Natal: Camião elétrico Renault E-tech percorreu 23 mil quilómetros até à Lapónia

O camião elétrico Renault Trucks E-tech T Diamond Echo percorreu 23.000 quilómetros na Europa e terminou a sua viagem na Lapónia, Finlândia, suportando com sucesso temperaturas de -19°C.

Renault demonstra a fiabilidade do seu camião elétrico

Um camião elétrico E-Tech T da Renault Trucks percorreu 23.000 quilómetros em toda a Europa, enfrentando com sucesso condições meteorológicas extremas, conforme informou o construtor francês.

A viagem culminou na Lapónia, Finlândia, onde suportou temperaturas tão baixas como -19°C, reafirmando a eficiência e fiabilidade dos veículos elétricos em condições difíceis.

Desde a sua partida de Lyon, em França, em abril, o Renault Trucks E-Tech Diamond Echo atravessou países como a Alemanha, a França, os Países Baixos, o Reino Unido, a Espanha, a Suíça e a Bélgica.

Durante esta viagem, realizou etapas diárias de até 700 quilómetros, otimizando os tempos de carregamento intermédios.

No percurso mais longo, com uma única carga, o camião percorreu 360 quilómetros entre a Suíça e a Alemanha.

Testes no frio extremo da Finlândia

A última etapa na Finlândia destacou-se pelos 1.600 quilómetros percorridos entre Helsínquia e Rovaniemi, no coração da Lapónia. Mesmo com temperaturas extremas, o camião completou 250 quilómetros com uma única carga, provando a sua resistência.

Num dia, conseguiu percorrer 700 quilómetros, com dois carregamentos intermédios. Segundo a Renault Trucks, estes testes dissipam os preconceitos sobre o desempenho dos veículos elétricos em climas frios.

Régis Pierrelle, Diretor de Operações de Electromobilidade da Renault Trucks, salientou que os testes na Finlândia confirmaram que os camiões elétricos são totalmente funcionais em condições de inverno rigoroso.

Ao contrário dos veículos a diesel, que tiveram problemas como a cristalização do AdBlue, os elétricos mantiveram a sua operacionalidade.

O sistema de pré-aquecimento programável de Renault Trucks desempenhou um papel crucial, reduzindo o impacto do consumo de energia de aquecimento na autonomia. Embora se tenha observado um ligeiro aumento do consumo (entre 10% e 15%), este deveu-se a fatores comuns como a aerodinâmica e os pneus de inverno.

Um cliente finlandês contou mesmo que, durante um dia com temperaturas de -30°C, o camião elétrico da Renault era o único veículo operacional, enquanto os camiões a diesel estavam parados devido a problemas técnicos relacionados com o frio.