O fenómeno fascinante dos buracos no céu criados pelos aviões

Delicadas e hipnotizantes, as nuvens de buracos - cientificamente conhecidas como cavum - são formações peculiares que ocorrem quando os aviões atravessam certos tipos de nuvens de nível médio. Mas o que está por trás deste fenómeno?

Misteriosas nuvens furadas. O que têm os aviões a dizer?

Cerca de 8% dos céus da Terra estão cobertos por nuvens estratiformes de fase mista de nível médio, como altocumulus e altostratus, que normalmente aparecem como formações horizontais em camadas.

Ocasionalmente, particularmente perto de aeroportos durante o inverno, estas nuvens desenvolvem uma caraterística invulgar em que parte do fundo parece “cair”. Este fenómeno cria uma formação distinta conhecida como cavum, também designada por nuvem perfurada ou buracos de queda.

No passado dia 2 de dezembro de 2024, o OLI-2 (Operational Land Imager-2) do Landsat 9 captou uma imagem de duas formações de cavum na camada de nuvens sobre Wichita, Kansas.

Vistos de cima ou de baixo, os cavum assemelham-se a círculos ou elipses bem cortados na camada de nuvens. Os seus centros apresentam frequentemente rastos de plumas e de fios, fazendo com que pareça que as nuvens estão a cair em cascata do céu.

A Física por trás da Formação de Cavum

O fenómeno ocorre em nuvens de nível médio que contêm gotículas de água super-resfriadas, que permanecem líquidas mesmo abaixo do ponto de congelamento típico da água (0 graus Celsius). Mas mesmo as gotículas super-arrefecidas podem eventualmente congelar.

Quando um avião passa através da camada de nuvens, ocorre um arrefecimento adicional sobre as asas do avião, o que pode fazer com que as gotículas de líquido super-arrefecido congelem.

Os cristais de gelo geram mais cristais de gelo, que eventualmente se tornam pesados e caem, deixando um vazio na nuvem. Os cristais de gelo que caem aparecem frequentemente como rastos de precipitação, chamados virga.

Quão comuns são os cavum perto de aeroportos?

Os investigadores que analisam os principais aeroportos do mundo estimam que as condições atmosféricas são adequadas para a formação de cavum em cerca de 3 a 5% das vezes, mas 10 a 15% das vezes no inverno.

Os planos que passam em ângulos agudos produzem cavum pequenos e circulares. Em ângulos pouco profundos, os aviões criam longas “nuvens canal” com rastos de virga estendidos.

Outros fatores que afetam o comprimento do cavum incluem a espessura da camada de nuvens, a temperatura do ar e o grau de cisalhamento do vento.