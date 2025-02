A luz do motor apareceu no painel do seu carro? Cuidado…

Os carros estão equipados com as mais diversas tecnologias. Hoje em dia o painel de instrumentos do seu carro alerta-o para eventuais problemas, mas é preciso que saiba o que significa. Se acender a luz do motor tenha cuidado, mas mantenha a calma.

A luz do motor (check engine) acendeu? Isso pode indicar vários problemas, desde algo simples como a tampa do depósito de combustível mal fechada até algo mais sério no motor ou nos sensores do carro.

Se a luz do motor apareceu no painel do seu carro pode tratar-se de algo grave ou então um erro temporário. Sendo um sistema eletrónico, o primeiro passo é desligar por completo o veículo e voltar a ligar. O sistema eletrónico do carro vai voltar a verificar o estado dos sensores e, com sorte, tudo esta normal tendo sido apenas uma falha temporária.

O que fazer se a luz do motor aparecer no painel?

Verifica a tampa do depósito de combustível Se estiver solta, aperta bem e veja se a luz apaga após algumas viagens. Comportamento do carro Se o carro estiver a funcionar normalmente, podes continuar a conduzir, mas deve marcar uma revisão. Se houver falhas no motor (perda de potência, ruídos estranhos, fumo, cheiro a queimado) Pare o carro e chama assistência. Usa um scanner OBD2 Se tiver acesso a um, pode ligar ao carro e verificar os códigos de erro para ter uma ideia mais concreta do problema. Consulte um mecânico Se a luz não apagar ou se notar problemas no desempenho, leve o carro a uma oficina para um diagnóstico.

O facto deste indicador ter aparecido, pode ainda dever-se ao seguinte: