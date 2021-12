Mais um! SEAT abre centro de investigação e desenvolvimento de baterias para elétricos

No sentido da eletrificação, as fabricantes já entenderam a necessidade de se envolverem no desenvolvimento de componentes essenciais, como as baterias. De facto, têm sido crescentes os anúncios de investimentos nessa indústria. Depois de 18 meses, a SEAT inaugurou um novo centro de investigação e desenvolvimento de baterias, em Espanha.

O componente será sujeito a uma média de 17.500 horas de testes, validando o seu desempenho.

A SEAT, empresa-mãe das marcas SEAT e CUPRA, inaugurou um centro de investigação e desenvolvimento de baterias para elétricos e híbridos plug-in, em Espanha.

O projeto da SEAT faz parte de um plano de investimento de cinco mil milhões de euros, através do qual se pretende que Espanha seja um “líder em mobilidade elétrica”. O Test Center Energy, localizado em Martorell e, no futuro, parte da rede global de investigação e desenvolvimento do Grupo Volkswagen, implicou um investimento inicial de sete milhões de euros e emprega mais de 25 profissionais altamente qualificados.

Além disso, possui 1.500 metros quadrados, incluindo espaços para validação de módulos de bateria, está preparado para as potências utilizadas, atualmente, na indústria automóvel, e tem uma capacidade de teste de 1,3 MW.

Conforme anunciado pela SEAT, o Test Center Energy será capaz de completar até 6.000 testes de validação das funções relacionadas com a bateria, carregamento, segurança, entre outros, todos os anos. Mais do que isso, as baterias serão sujeitas a uma média de 17.500 horas de testes e experiências, validando e garantindo o seu desempenho, ao longo do ciclo de vida.

O Test Center Energy está equipado com várias câmaras climáticas que permitirão a realização de testes em condições térmicas extremas, entre -25º C e 55º C, simulando as condições a que os carros podem ser sujeitos, ao longo do seu ciclo de vida.

O dia de hoje é um dia importante para o futuro da SEAT. Temos a oportunidade, e a responsabilidade, de mudar completamente a nossa indústria. Precisamos agora dos fundos para tornar estes projetos uma realidade.

Disse Wayne Griffiths, CEO da SEAT, durante a inauguração do centro de investigação e desenvolvimento de baterias.