Lítio: O colapso do preço do “ouro branco” e o desespero da China

Em 2022 o lítio tornou-se num elemento caríssimo, chegou mesmo a ser chamado de ouro branco. Em novembro do ano passado o seu valor chegou a atingir os 86.910 dólares a tonelada. Desde o início de 2023, o valor está a cair a pique e os chineses estão a entrar em desespero. Por outro lado... os carros elétricos podem ainda ficar mais baratos!

Depois da corrida desenfreada ao lítio, vem a ressaca e pesada

A loucura das minas de lítio na China enlouqueceu tanto que em fevereiro o governo teve de enviar um grupo de funcionários para Yichum, uma área rica em depósitos de lítio, para trazer ordem ao sector. A razão era a mais preocupante: os habitantes locais estavam já a cavar nas montanhas para recolher lepidolite. Corria entre o povo que quem encontrasse este mineral recebia mais em dois dias de trabalho que num mês inteiro de trabalho.

Reposta a ordem, outros problemas apareceram. No início do mês, várias empresas mineiras da região, a "capital do lítio" da China, suspenderam a sua produção. Elas já não conseguem pagar as suas contas.

A razão: o preço em queda do "ouro branco".

Preços estão a cair "montanha abaixo"

Os dados divulgados recentemente pela Bloomberg mostram que após uma subida contínua de dois anos, que levou o preço a atingir os 597.500 yuan (86.910 dólares) por tonelada em novembro, o valor do lítio está agora a cair na China desamparadamente.

O valor atual é de cerca de 187.500 yuan (27.300 dólares) a tonelada. Os gráficos do Asian Metal mostram claramente a subida e subsequente descida da curva do carbonato de lítio.

Para termos uma ideia do cenário neste mercado, em março, a EFE já fazia eco do quadro: depois de multiplicar o seu preço durante 2022, o lítio estava numa tendência descendente no mercado chinês, com uma perda de quase 30% em apenas três meses. A 21 de fevereiro, o carbonato de lítio já estava a 425.000 yuan (61.128 dólares), longe do recorde de novembro.

Os números eram e continuam a ser, de qualquer forma, superiores aos de 2021, quando, de acordo com o Global Times, uma tonelada custava menos de 100.000 yuan (14.392 dólares). Na semana passada, Nikkei observou que o preço do carbonato de lítio tinha caído abaixo do limiar psicológico de 200.000 yuan.

Da febre do lítio a um impasse

A situação em Yichun, a chamada "capital do lítio" da China, é muito complicada. Pelo menos duas das suas quatro principais empresas mineiras disseram que suspenderam a produção porque a queda acentuada dos preços dificultou-lhes a cobertura dos custos.

E qual é a razão da queda? Não uma razão, mas várias razões. Uma das principais tem a ver com o abrandamento do mercado de veículos elétricos na China, a mesma que em tempos impulsionou o boom mineiro: em 2022, ano em que o preço do "ouro branco" disparou, a produção de baterias de iões de lítio aumentou 130%, de acordo com dados oficiais do gigante asiático.

O fim dos subsídios para a compra de Novos Veículos Elétricos (NEV) na China, um ambicioso programa de subsídios que acabou após 13 anos e que teve um impacto significativo na procura. Os dados para o início de 2023 falam por si: as vendas dos NEV, que incluem híbridos elétricos e híbridos plug-in, caíram 6,3% em janeiro em comparação com o mesmo mês em 2022 e 50% em comparação com dezembro. Os últimos dados apontam, de qualquer modo, para uma recuperação em fevereiro, com um aumento das vendas eletrificadas.

Para além do efeito do fim dos subsídios, os analistas apontam outros fatores que poderiam explicar a queda do preço do lítio, tais como empresas que recorrem aos seus inventários para evitar o aumento dos custos ou a perspetiva de um novo aumento da oferta.

A Reuters aponta mesmo para o efeito dos descontos oferecidos pela CATL aos fabricantes. O pico do preço do hidróxido de lítio está também a fazer-se sentir no mercado londrino.

Vemos muita oferta proveniente das minas de lítio... Esperamos um crescimento da oferta de lítio de 38% este ano. Portanto, 2023 é provável que seja um ano excedentário para o lítio.

Disse Matty Zhao do Bank of America à CNBC em março.

Mas há quem aponte para uma razão diferente: uma "falsa narrativa" deliberadamente perseguida pela China com um olho nos preços face à escassez da oferta.

E o futuro?

Pois, aqui é que se torna mais complicado de prever. Isto porque o mercado tem essa dúvida: quais são as perspetivas para o futuro e como irão os preços evoluir?

Segundo Huaan Securities Co, analista da Bloomberg, os inventários na cadeia de abastecimento já estão a um nível baixo e com a procura está a aumentar no segundo trimestre, os preços do lítio poderiam deixar de cair e estabilizar.

Portanto, este preço por tonelada poderá estar a estabilizar e parar de descer. No entanto, nos últimos meses, face à volatilidade dos preços, à baixa oferta e à elevada procura, os principais fabricantes de automóveis têm procurado formas de assegurar o seu abastecimento, efetuando negócios a longo prazo ou mesmo investindo diretamente em operações mineiras.

