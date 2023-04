Governo aprovou a criação da Cyber Academia and Inovation Hub

Portugal tem vindo a apostar bastante na área da Cibersegurança. Recentemente o Governo aprovou, em Conselho de Ministros de 20 de abril de 2023, o decreto-lei que cria a Cyber Academia and Inovation Hub (CAIH).

Cyber Academia and Innovation Hub (CAIH): estimular a formação e investigação

O diploma agora aprovado visa a criação da Cyber Academia and Innovation Hub (CAIH), que terá como missão estimular a formação, o treino e exercícios, a investigação, o desenvolvimento e a inovação, para alimentar o ecossistema nacional e internacional com o conhecimento e competências necessárias à nova geração de profissionais, bem como para apoiar o desenvolvimento de capacidades de ciberdefesa e cibersegurança.

Numa perspetiva de fomentar a convergência de interesses das indústrias, do tecido empresarial, e instituições de ensino superior com os organismos da Administração Pública, a Cyber Academia and Innovation Hub integra, para além da Defesa Nacional, entidades tuteladas por outras áreas governativas, nomeadamente, a Administração Interna; Justiça; Economia e Mar; Educação; Ciência Tecnologia e Ensino Superior e Digitalização e Modernização Administrativa.

Esta entidade está alinhada com os instrumentos para a ciberdefesa da NATO, a política comum de segurança e defesa da União Europeia, bem como com a estratégia de cibersegurança da União Europeia. Trata-se de um projeto que assenta numa forte componente europeia na medida em que configura um projeto PESCO (Cooperação Estruturada Permanente da UE) liderado por Portugal, que tem como visão estabelecer uma ligação entre a dimensão militar e civil da segurança do ciberespaço.