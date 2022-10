Lembra-se do Isetta Bubble Car? Ícone está de volta e adaptado ao século XXI!

Para Wim Ouboter, os carros de hoje em dia são demasiado grandes, excedendo o necessário para responder às necessidades das pessoas comuns. Assim sendo, criou um novo carro, baseado no conceito do Isetta Bubble Car, que é, por sua vez, pequeno e leve, ideal para o quotidiano.

Recorde Ouboter e conheça a nova invenção.

O criador suíço Wim Ouboter lançou uma nova geração de mini-scooters de três rodas para crianças, e transformou as viagens de curta distância, quando desenvolveu uma versão das scooters de brincar em alumínio dobrável para adultos. Agora, espera promover uma revolução semelhante no mercado dos automóveis elétricos, com o seu carro superleve destinado a transportar dois passageiros.

Chama-se Microlino e é inspirado no Isetta Bubble Car - originalmente concebido em Itália e lançado pela primeira vez em 1953, foi com a produção em massa levada a cabo pela BMW, em 1955, que se tornou num ícone do pós-guerra. Desde essa altura, e até à sua descontinuação, em 1962, foram vendidas mais de 161.000 unidades.

As scooters puseram pessoas em movimento e pouparam inúmeras viagens de carro desnecessárias. Acredito que uma mudança de mentalidade semelhante é agora vital para as viagens de automóvel urbano, a fim de reduzir radicalmente o CO2. Deve chegar o dia em que é considerado inaceitável que apenas uma ou duas pessoas se sentem num SUV para uma viagem local. Vejo esse hábito como semelhante ao uso de casacos de pele no passado.

Disse Wim Ouboter.

Antigo banqueiro, em Zurique, lançou a sua primeira scooter em 1997 e, desde então, segundo o Financial Times, vendeu 50 milhões de scooters sob a forma de 30 modelos diferentes, gerou mais de 600 milhões de libras, e garantiu operações sob licença em 80 países.

Mais de seis décadas depois do último Isetta Bubble Car ter saído da linha de produção, o criador suíço de 62 anos está a inspirar-se neste modelo sensação para criar outro fenómeno de vendas.

Bubble Car está de volta!

Conforme esclarece Wim Ouboter, o carro médio é ocupado por 1,2 pessoas e faz apenas 35 km por dia. Portanto, defende que carros normais são demasiado grandes para aquela que estabelece como sendo 95% da sua utilização.

Ora, perante este cenário, o Microlino descarta tudo aquilo que é desnecessário, utilizando 60% menos peças e pesando 55% menos do que um carro convencional (496 kg). Além disso, segundo Ouboter, é tão leve, que gera um terço do CO2 por quilómetro, quando comparado com outros carros pequenos.

O Microlino começou a ser pensado em 2015, por Ouboter e pelos dois filhos - Oliver, 28, e Merlin, 27. A família era proprietária de um Isetta de 1956 e, inspirando-se nele, decidiram redesenhá-lo para o século XXI.

O resultado foi um carro com 2,52 metros de comprimento e 1,47 metros de largura, permitindo que caibam até três Microlinos num espaço de estacionamento padrão, e com uma velocidade máxima de 90 km/h, acelerando de 0-50 km/h em cinco segundos. Além disso, a porta de abertura segue o mesmo design do Isetta, estando posicionada à frente, para que o condutor possa sair diretamente para o pavimento.

