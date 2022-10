O mercado europeu tem reagido de forma única aos carros elétricos. O crescimento que tem mostrado, revela que esta é já a escolha de muitos quando decidem trocar de viatura, colocando a possibilidade de terem um elétrico na balança.

Claro que a Tesla tem sabido aproveita este momento e a pouca oferta da maioria das marcas. Assim, e depois do domínio do Model 3, chega agora a hora de uma mudança. O Model Y da Tesla é já o carro elétrico mais vendido em toda a Europa.

Ao longo dos anos, e com a generalização dos carros elétricos, as grandes marcas têm conseguido adaptar as suas propostas a este novo mercado. A Tesla é ainda a grande dominadora desta área, mas cada vez mais a concorrência se aproxima.

Claro que toda a experiência da Tesla nesta área coloca a marca nos primeiros lugares das listas de vendas, mesmo com algumas limitações que tem tido para as entregas de novos carros elétricos.

Carro elétrico mais vendido - agosto 2022 Carro elétrico mais vendido - 2022 Tesla Model Y - 7.011 Tesla Model Y - 53.997 VW ID.4 - 5.796 Tesla Model 3 - 43.575 Skoda Enyaq iV - 4.669 Fiat 500e - 42.225 Fiat 500e - 4.032 VW ID.4 - 34.467 Dacia Spring - 3.784 Skoda Enyaq iV - 31.578 VW ID.3 - 3.694 Peugeot e208 - 29.401 Ford Kuga PHEV - 3.504 Ford Kuga PHEV - 27.629 Tesla Model 3 - 2.938 Dacia Spring - 26.659 Cupra Born - 2.851 Hyundai Kona Electric - 26.378 Audi Q4 e-tron - 2.839 Kia Niro EV - 25.899

Os dados mais recentes, referentes a agosto deste ano, mostram um cenário de clara expansão dos carros elétricos no mercado europeu. Nesse mês foram registados mais de 159.000 carros elétricos em toda a Europa, levando a que a participação destes carros aumentasse para 21%.

Aqui há um líder claro e que deverá manter-se nesta posição durante mais algum tempo. Falamos do Model Y da Tesla, que destrona o Model 3 e assume assim o top das vendas, não apenas em agosto, mas também no acumulado do ano.

O acumulado dos meses de 2022 mostram que até agora foram registados 1,4 milhões de carros elétricos na Europa, o que representa 20% de todas as vendas de carros. Em termos de marcas, e mesmo com a Tesla nos 2 primeiros lugares, temos o grupo VW a dominar, com as suas muitas propostas (Porsche, VW, Skoda, Audi e Cupra).

Estes são valores impressionantes para um mercado que estará a atravessar problemas de várias ordens. Ainda assim, mostra uma vitalidade única e que parece traçar de forma clara o caminho a ser seguido no futuro.