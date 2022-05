Hyundai assume compromisso para atingir a neutralidade carbónica até 2045

A Hyundai enquanto fabricante automóvel e uma das mais relevantes empresas do setor tem vindo a revelar a sua preocupação na luta pela criação de soluções em prol do meio ambiente. É neste contexto que a empresa tem como meta atingir a neutralidade carbónica até 2045.

Para o alcançar tem, por exemplo, como meta acabar com os motores a combustão na Europa a partir de 2035.

Foi no final do ano passado, no IAA Mobility 2021, que a Hyundai Motor deu a conhecer algumas ideias mais concretas e comprometeu-se em reduzir as suas emissões carbónicas em 75% abaixo que o nível de 2019, até 2040. A Hyundai irá atingir a neutralidade carbónica nos seus produtos e operações globais até 2045.

A estratégia integrada da Hyundai para atingir a neutralidade carbónica é baseada em três pilares: mobilidade ecológica, plataformas de nova geração e energia verde.

Pilar 1: Mobilidade Ecológica

Desde a primeira revelação do concept EV em 1991, a Hyundai Motor já fez progressos em direção à redução carbónica através da sua liderança na ECO Mobilidade.

Nos próximos anos, a Hyundai Motor compromete-se assim em aumentar gradualmente as vendas de veículos livres de emissões (ZEV) nos próximos anos. Até 2030 a Hyundai tem como objetivo garantir que 30% das suas vendas globais são ZEV e até 2040 a marca espera que os veículos elétricos (BEV) e veículos Fuel Cell (FCEV) irão representar 80% da sua frota total de vendas.

A partir de 2035 a Hyundai planeia comercializar apenas ZEV na Europa, além disso, até 2040, a Hyundai irá descontinuar de forma gradual todos os seus veículos a combustão nos mercados principais, apoiando a sua transição para uma mobilidade sustentável.

Pilar 2: Plataformas de nova geração

A Hyundai Motor foi líder em investimentos no campo de plataformas de transporte de nova geração. Isto inclui novas opções de mobilidade para chegar do local A ao B, como, por exemplo, a mobilidade aérea urbana e veículos autónomos, oferecendo uma maior liberdade de deslocação sem pegada carbónica.

Estas plataformas também estão em linha com a visão da marca Progress for Humanity e reforçam o compromisso da Hyundai em melhorar a vida urbana para as gerações futuras.

Um dos exemplos está no seu pioneiro modelo IONIQ 5 Robotaxi apresentado no IAA Mobility 2021. A Hyundai colaborou com a Motional, líder global em tecnologia de condução autónoma, para desenvolver o veículo autónomo de nível 4 com base no Hyundai IONIQ 5.

Com um avançado conjunto de sensores aplicados ao mais recente modelo BEV da Hyundai, o robotaxi integra um design orientado para tecnologia, que celebra a inovação por detrás da operação autónoma. O veículo vai integrar funcionalidades focadas no condutor para permitir que os passageiros interajam intuitivamente com o veículo durante a sua viagem. A Motional inicia em 2023 o transporte público de passageiros no IONIQ 5 Robotaxi, aquando do lançamento do seu serviço de condução autónoma.

No campo da Mobilidade Aérea Urbana (UAM), foi no CES 2020 que a Hyundai introduziu o modelo conceito S-A1, desenvolvido com base em quatro princípios: segurança, tranquilidade, acessível e soluções centradas nos passageiros.

A Hyundai Motor pretende lançar um modelo UAM 100% elétrico, otimizado para operações citadinas em 2028. Em 2030 a marca planeia o lançamento regional da mobilidade aérea que conecta cidade adjacentes.

Pilar 3: Energia Verde

Finalmente, o terceiro pilar que marca esta estratégia da neutralidade carbónica da Hyundai Motor passa por criar soluções ecológicas e de energia verde para todos.

Isto inclui não só a utilização de energias renováveis nas instalações da marca, mas também investimentos em tecnologias futuras como o hidrogénio verde baseado em energia renovável, Vehicle-to-grid (V2G) e o Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS).

A Hyundai Motor está também a tentar recuperar e transformar o fim de vida das baterias num novo negócio de sistema de armazenamento de energia. Atualmente, está a trabalhar com vários parceiros de energias locais para lançar projetos piloto que consistem em comercializar baterias EV reutilizadas.

Leia ainda: