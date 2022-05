Um dos desafios que os carros elétricos estão a enfrentar um pouco por todo o mundo prende-se com a sobrecarrega das redes elétricas locais. É por isso que as fabricantes precisam também de criar soluções paralelas ao próprio desenvolvimento dos carros que ajudem a minimizar este problema.

A Hyundai Motor está a desenvolver a tecnologia Vehicle-to-Everything (V2X), com o objetivo de fortalecer a utilidade de energias renováveis e, consequentemente, reduzir a tensão nas redes elétricas locais. Atualmente já existe um projeto energético pioneiro a ser desenvolvido na cidade de holandesa Utrecht entre a Hyundai e a We Drive Solar.

Vehicle-to-Everything, a solução energética da Hyundai

A Hyundai está empenhada em criar soluções energéticas que venham contribuir positivamente para a redução do impacto e sobrecarga das redes elétricas locais e está a fazê-lo através do desenvolvimento da tecnologia Vehicle-to-Everything (V2X). A V2X é uma inovação tecnológica que visa integrar, ainda mais, as energias renováveis e os veículos elétricos (BEV) na sociedade.

Uma das funcionalidades desta tecnologia é a Vehicle-to-Grid (V2G), uma solução permite que a energia já armazenada nas baterias dos veículos elétricos seja fornecida a uma rede elétrica. Para além de estabilizar a rede, a energia armazenada nas baterias ajuda a gerir a procura de energia durante as horas de ponta e em situações de emergência.

Atualmente, a Hyundai está a trabalhar em dois projetos-piloto V2X nos Países Baixos e na Alemanha com frotas de modelos Hyundai IONIQ 5 equipados com software V2G.

A integração de veículos elétricos a bateria na rede irá alterar drasticamente o panorama energético. A tecnologia V2G será assim uma solução que permitirá aos proprietários destes veículos ter a oportunidade de contribuir ativamente para a estabilização da sua rede local, mas será, também, um fator determinante para o fornecimento estabilizado de energias renováveis.

A rede distribui diretamente energia renovável solar ou eólica aos utilizadores e com a aplicação da V2G, a energia pode ser armazenada em BEVs e transferida de volta para rede quando não pode ser gerada, por exemplo, à noite, quando não há vento ou mesmo nas horas de ponta.

"Progress for Humanity"

As tecnologias V2G beneficiam tanto os proprietários de BEVs, como sociedades inteiras que possuam um sistema energético partilhado. Desta forma, esta iniciativa enquadra-se e vem reforçar a visão "Progress for Humanity" da Hyundai.

Para poderem suportar a tecnologia V2G, os BEV devem estar equipados com o hardware correto, incluindo um carregador bidirecional que permita o fluxo de energia de e para a bateria, e o software apropriado para controlar a descarga.

Esta transferência bidirecional de energia promove um consumo de eletricidade mais ativo, uma vez que os BEVs podem, também, ter outro propósito além do transporte de passageiros. Já que apenas uma determinada percentagem da capacidade da bateria é utilizada na condução, a restante energia armazenada pode ser devolvida à rede para ser utilizada pelos serviços locais de distribuição de energia.

Com os países a implementar, cada vez mais, novas fontes de energia renováveis, a tecnologia V2G irá ajudar a reduzir o impacto das alterações climáticas. Em vez de depender de centrais elétricas, que geram mais poluição atmosférica, a rede pode ser alimentada pela energia armazenada nas baterias BEV geradas a partir de energia solar ou eólica.

Os BEV não se limitam a transferir energia para a rede, podendo, também, alimentar casas e edifícios.

Hyundai e a We Drive Solar lançam sistema energético do futuro

A tecnologia Vehicle-to-Grid abre portas a inúmeras possibilidades e é neste sentido que a Hyundai e a We Drive Solar criaram um projeto de mobilidade inovadora na cidade holandesa Utrecht.

A Hyundai irá disponibilizar 25 unidades do Hyundai IONIQ 5 equipadas com a tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G). Assim, Utrecht será a primeira cidade do mundo a implementar a tecnologia V2G em grande escala, progredindo na sua ambição de se tornar a primeira região do mundo com um ecossistema de energia bidirecional.

O programa deu início no edifício CAB no novo distrito de desenvolvimento Cartesius, nos Países Baixos. O projeto ambicioso procura integrar a sustentabilidade e saúde pública com inovação e mobilidade.

Com a tecnologia única Vehicle-to-Grid, a We Drive Solar pode utilizar veículos para armazenar energia sustentável em grande escala, começando com 25 viaturas e ao longo do ano progredir para 150 unidades do Hyundai IONIQ 5. Com a Hyundai iremos tornar Utrecht na primeira cidade e região com um ecossistema de energia bidirecional.

| Afirma Robin Berg, Diretor da We Drive Solar.

Michael Cole Presidente e CEO da Hyundai Motor Europe diz: