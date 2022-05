Divisão russa da Google prepara-se para pedir falência

A guerra que está a destruir a Europa, com palco na Ucrânia, tem sido muito mais que uma guerra bélica. Tanto do lado da Rússia como do lado do Resto do Mundo, estão a ser aplicadas fortes sanções que tem vindo a afetar toda a economia mundial.

As empresas norte-americanas tem vindo a mostrar que estão do lado da Ucrânia e, por meio de sanções, a conta bancária da divisão russa da Google foi bloqueada. Sem condições para continuar os seus trabalhos naquele país, a empresa prepara-se para entrar com um pedido de falência.

A divisão russa da Google apresentou um aviso de intenção de declarar falência depois de verem as suas contas bancárias confiscadas pelas autoridades russas.

Segundo um porta-voz da Google, esta ação:

tornou insustentável o funcionamento do nosso escritório na Rússia, incluindo empregar e pagar funcionários sediados na Rússia, pagar fornecedores e vendedores e cumprir com outras obrigações financeiras

Tal como outras empresas, a Google suspendeu grande parte das suas atividades no país que invadiu a Ucrânia. Ainda assim, apesar destas situações, a empresa garante que irá continuar a fornecer aos russos o acesso a serviços gratuitos, como é o caso da Pesquisa, YouTube, Gmail ou Android... pelo menos, por enquanto.

Um passado de conflitos entre a Rússia e a Google

De recordar que, no passado, a Rússia multou a Google em cerca de 82 mil dólares por não excluir milhares de conteúdos considerados ilegais. As autoridades multaram ainda a empresa em aproximadamente 87 milhões de euros em dezembro por motivos semelhantes. Isso foi estimado em cerca de 5,7% da faturação da empresa em 2021 na Rússia.

Embora a Rússia tenha bloqueado muitas outras plataformas e serviços, incluindo o Google Notícias, atualmente não tem planos para impedir que os utilizadores do país tenham acesso ao YouTube, mesmo com a exclusão dos canais estatais do país da plataforma.

Segundo a Reuters a plataforma de streaming tem cerca de 90 milhões de utilizadores russos.