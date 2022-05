Como posso localizar um smartphone de forma gratuita e eficaz?

Precisamos frequentemente de localizar um telemóvel para vários fins, incluindo monitorizar os telefones das crianças, estar atento aos movimentos dos empregados desde que devidamente autorizado, e mesmo localizar o telefone perdido. A localização assegura a segurança das crianças, dos membros da família e dos empregados, e é bastante necessária hoje em dia.

Neste artigo, partilharemos a forma como se pode localizar um smartphone de forma gratuita e eficaz. Partilharemos diferentes aplicações e instruções passo a passo para o ajudar a localizar o telefone visado.

Parte 1: posso localizar um smartphone gratuitamente?

Sim, é possível fazer o seguimento gratuito da localização de um smartphone.

Logo, existem várias aplicações disponíveis que nos permitem localizar o dispositivo usando o rastreio de localização por GPS ou Wi-Fi. A localização do dispositivo alvo é partilhada com qualquer dispositivo que se pretenda.

Algumas das aplicações disponíveis são gratuitas, enquanto que a maioria das aplicações e serviços são pagos. No entanto, podem oferecer algumas funcionalidades sem qualquer custo.

Então, se procura uma opção fiável, o ideal será obter um plano premium que lhe possa dar mais funcionalidades e vantagens comparativamente a uma aplicação gratuita.

Assim, estamos em condições de afirmar que o FamiGuard Pro para Android é uma das melhores soluções para nos ajudar a localizar um smartphone. Pode rastrear:

A localização,

Aplicações sociais,

Dados,

Contactos,

Vários outros detalhes.

Parte 2: Como rastrear a localização de um smartphone

Assim, o FamiGuard Pro para Android é uma aplicação tudo-em-um que o ajuda a manter debaixo de olho qualquer dispositivo Android. No fundo, pode utilizá-lo para monitorizar a localização do telefone, verificar mais de 30 aplicações, ficheiros e outros dados, e muitas coisas utilizando esta única aplicação.

Além disso, também pode controlar o telefone com a gravação de chamadas, capturas de ecrã e mesmo tirar fotografias.

Passos a seguir para utilizar o FamiGuard Pro para Android

Passo 1:

Ir ao website e inscrever-se no FamiGuard Pro para a conta do Android. Selecione um plano de acordo com as suas necessidades.

Passo 2:

Agora, pode descarregar a aplicação a partir do website oficial. Descarregue e instale-o no telefone que pretende monitorizar. Introduza as suas credenciais e inicie sessão na sua conta.

Também precisa de fazer algumas configurações necessárias no dispositivo, de acordo com as instruções que vão surgindo no ecrã.

Passo 3:

O seu dispositivo alvo está completamente configurado. Agora, abra o seu computador e vá ao website da FamiGuard. Inicie a sessão na sua conta. Verá o dispositivo alvo no painel de instrumentos. Tenha em mente que se tiver definido o dispositivo alvo recentemente, o software precisa de tempo para sincronizar os dados.

Passo 4:

Quando tudo estiver pronto, pode verificar a localização utilizando GPS e localização Wi-Fi. Também é possível ver o histórico de localização do dispositivo.

Parte 3:

PARTE 3 [BÓNUS] Top 10 Apps gratuitas para localizar um smartphone

Google Maps

Como se sabe, o Google Maps é uma aplicação gratuita que pode utilizar nos seus dispositivos Android e iOS.

O utilizador do dispositivo pode partilhar a localização com quem quiser. É bastante útil para localizar o dispositivo quando está a conduzir no seu caminho. Ajuda a manter a atenção no movimento da pessoa para fins de segurança.

Find My Phone

O Find My iPhone é a característica incorporada nos dispositivos Apple. Pode ajudar a localizar os iPhones e iPads de forma gratuita. A melhor parte é que pode rastrear os dispositivos remotamente usando o seu iPhone, iPad, ou computador.

Assim, é possível visualizar a localização exata do dispositivo no website iCloud. A função deve estar ligada no dispositivo alvo. Também pode rastrear vários dispositivos usando a funcionalidade.

Where's My Droid

Where's My Droid é uma aplicação do Android para dispositivos de localização. É uma aplicação avançada que não só rastreia o local mas também tem outras características, tais como:

Monitorização SIM,

Configuração de câmaras,

Geofence,

Desativação por roubo

Configuração de limpeza.

Phone Tracker by Number

Seguidamente, o Phone Tracker by Number é uma aplicação de instalação gratuita, mas possui algumas características premium.

Basicamente, pode apresentar a localização exata dos dispositivos. É uma aplicação obrigatória para os pais que querem manter os seus filhos debaixo de olho. A aplicação possui um sistema especial de notificação para notificar a localização. Além disso, também se pode visualizar o histórico de localização do dispositivo.

Spyera

Spyera é um software de telefone, espião, para monitorizar telemóveis, tablets, e computadores.

É uma aplicação tudo-em-um que funciona em quase todos os tipos de dispositivos. Pode monitorizar toda a família, se necessário. Tem também software de controlo parental para manter os filhos debaixo de olho.

Além disso, pode usá-lo para o seu negócio para monitorizar atividades que alguma atividade específica dos colaboradores sempre que devidamente informados e autorizados pelos próprios. Tem centenas de funcionalidades, incluindo chamadas telefónicas, ficheiros multimédia, SMS/emails, histórico da web, e aplicações de redes sociais.

Geo Tracker

O Geo Tracker é basicamente uma aplicação para os condutores tornarem a condução fácil em estradas desconhecidas.

Então, esta app ajuda-o a chegar ao lugar certo sem se perder. Pode também carregar o mapa de outra pessoa para chegar ao local. Mas também ajuda a partilhar o local com a família e amigos.

Glympse

O Glympse é outra aplicação tudo-em-um de partilha de localização que partilha a sua localização GPS exacta com quem quiser. Também pode ver a localização de outras pessoas que lhe tenham dado acesso.

É uma aplicação gratuita, e mostra-lhe a localização em tempo real para localizar o telefone.

Google Find My Device

Google Find My Device é uma aplicação Android que é semelhante à aplicação Find My iPhone.

Pode ajudá-lo a localizar os dispositivos conectados no Google Maps. Pode também utilizá-lo quando o seu telefone se perde. Pode apagar o dispositivo ou bloqueá-lo e enviar mensagens personalizadas a todos os contactos.

Esta é uma aplicação móvel perfeita para toda a sua família.

Capaz de localizar os dispositivos em tempo real, e tem algumas características extraordinárias, tais como o botão de pânico, baixo consumo de bateria, histórico de localização, alertas de local, e check-ins.

Tem quase tudo para partilhar a última localização com quem quiser e entrar em contacto com os membros em caso de emergência.

Family Locator—Kids Tracker

Se estiver preocupado com os seus filhos, Family Locator pode ser uma excelente escolha para localizar os seus filhos.

Mostra a localização em tempo real, e, além disso, tem um mensageiro familiar para conversar com os membros. Por outro lado, se os seus filhos estiverem a exceder o limite de velocidade, receberá uma notificação. Se o seu miúdo precisar de ajuda, pode tocar no botão de alarme de segurança.

Conclusão

Já vimos, claramente, como se pode localizar um telemóvel utilizando várias aplicações. Há dezenas de aplicações disponíveis no mercado, e é um pouco difícil selecionar uma aplicação.

Neste artigo, e de alguns testes que efetuamos, não a todas as apps, podemos recomendamos um dos melhores: o FamiGuard Pro para Android porque é uma aplicação tudo-em-um que rastreia locais, monitoriza aplicações, vê dados telefónicos, e controla o dispositivo alvo.

O software está disponível a $29,95/mo durante um mês, $16,65/mo durante três meses, e $8,32/mo durante um ano.