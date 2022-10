Honda e LG vão construir fábrica de baterias em Ohio de 4,4 mil milhões de dólares

Já não é novidade para ninguém, especialmente para os mais atentos, que o segmento dos carros elétricos veio para ficar. E este é um mercado que está com constante crescimento, não só devido aos constantes alertas para as alterações climáticas, como também pelo facto de existirem cada vez mais modelos de marcas diferentes que acabam por se adequar às necessidades e à carteira de cada um.

E devido a esse aumento de oferta e procura, a indústria tem também que crescer para conseguir dar resposta. Nesse sentido, a Honda e a LG vão construir uma fábrica de baterias no estado norte-americano de Ohio, no valor de 4,4 mil milhões de dólares.

Honda e LG vão ter uma fábrica de baterias em Ohio

Segundo as informações avançadas pela agência Reuters, a Honda Motor e a LG Energy Solution anunciaram nesta terça-feira (11) que vão criar uma joint venture para levar a cabo a construção de uma nova fábrica de baterias em Ohio.

Este mesmo plano já havia sido anunciado no mês de agosto, mas na altura ainda não estava definido um local para a implementação das novas instalações. Inicialmente a parceria indicava que era esperado um investimento de 3,5 mil milhões de dólares para a criação de 2.200 empregos. No entanto, dados recentes avançam que o investimento total deverá ser de 4,4 mil milhões de dólares.

E a Honda ainda investirá separadamente cerca de 700 milhões de dólares destinados a reequipar várias das suas fábricas já existentes onde são produzidos veículos elétricos. Neste sentido, a montadora japonesa vai reformular 3 fábricas de motores em Ohio, incluindo algumas das maiores do mundo, e aumentará a equipa em 300 novas vagas de emprego.

Para já, a joint venture ainda está a aguardar as aprovações regulatórias, no entanto ambas as empresas pretendem dar início à construção da nova fábrica nos primeiros meses do ano de 2023 e têm planos para que a obra termine no final de 2024. A local escolhido situa-se a cerca de 64 km de Columbus, a capital do estado de Ohio.

Os detalhes revelados dão conta de que a planta pretende ter uma capacidade anual de cerca de 40 GWh, e estima que a produção em massa de baterias de iões de lítio inicie até ao final de 2025. As baterias ali produzidas serão fornecidas às fábricas de automóveis elétricos da Honda, que são depois vendidos nos EUA.

A japonesa Honda quer que o seu setor de elétricos e células de combustível representem 100% das suas vendas no ramo automóvel até 2040.