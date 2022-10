Operation Wolf Returns: First Mission, o regresso de um clássico

A Microids divulgou recentemente uma verdadeira bomba nostálgica: Operation Wolf está para regressar em breve, com Operation Wolf Returns: First Mission.

Trata-se dum regresso de um dos jogos mais fantásticos da década de 80 (do século passado). Venham ver mais...

Desenvolvido pela antiga Taito, Operation Wolf foi um dos jogos que, no decorrer das décadas de 80/90 do século passado mais horas consumiram a muito boa gente (tanto em PC como nos salões de jogos).

Operation Wolf tratava-se de um shooter intenso e deliciosamente desenvolvido, que apresentava uma jogabilidade na primeira pessoa mas que apresentava uma perspectiva na qual os cenários (e soldados e veículos inimigos) iam surgindo lateralmente. Era quase como se o nosso personagem estivesse sentado numa cadeira e os cenários e inimigos fossem surgindo à nossa frente, lateralmente.

Operation Wolf Returns: First Mission encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios franceses Virtuallyz Gaming que revelaram como principal objetivo, o de se manter fiel ao legado do jogo original, mas trazendo algumas novidades tanto visuais como de jogabilidade.

Os jogadores vestem as fardas de agentes secretos no combate contra uma organização criminosa, que se dedica ao tráfico de droga e de armas, e é controlada pelo General Viper. No entanto, parece que para esta nova edição do jogo, as coisas escalaram e o General Viper teve acesso a armas de destruição maciça.

Após a descoberta de várias bases terroristas espalhadas pelo Globo, somos enviados para as eliminar e dessa forma, desmantelar a organização criminosa e derrubar o General Viper. Pelo caminho, haverão reféns que têm de ser resgatados e, claro está, armas de destruição maciça para serem eliminadas.

Ao nosso dispor, tal como no jogo original, iremos ter a possibilidade de usar o arsenal completo, que inclui Metralhadoras Leves, Caçadeiras, Lançadores de Granadas entre outros.

Operation Wolf Returns: First Mission apresenta uma Campanha que pode ser disfrutada, tanto a solo como em coop local.

Haverá ainda um modo Survival (Sobrevivência) na qual o jogador terá de sobreviver a hordas constantes de inimigos.

Operation Wolf Returns: First Mission será lançado ainda este ano para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e PC. Está ainda prevista a chegada do jogo em 2023 para a Realidade Virtual, ainda sem se saber para quais plataformas.