Chrome e Android já permitem utilização de chaves de acesso automáticas

Fazer login requer normalmente um nome de utilizador ou email, uma palavra-passe e, cada vez mais, um segundo fator que pode passar por introduzir um código recebido por SMS ou email. A segurança deste método é frequentemente colocada em causa pelo que as grandes empresas de tecnologia têm vindo a trabalhar em formas de tornar um processo de login mais seguro.

A Google anunciou hoje que no Chrome e no Android já é possível usar chaves de acesso automáticas, as chamadas passkeys, nos processos de login.

Passkeys chegam ao Android e ao Chrome

A Google, através de uma publicação no Android Developers Blog, confirmou que os utilizadores já podem criar e usar chaves de acesso em dispositivos Android e no Chrome a partir de hoje. Os programadores poderão também passar a adicionar já o suporte às passkeys nos seus sites.

Não é qualquer um que está apto a fazê-lo, sendo necessário ter acesso à versão beta do Google Play Services mais recente e do Chrome Canary.

Para os utilizadores de forma global, a Google indica que será em novembro que irá começar a ser lançado para Android Pie e posteriores versões do sistema operativo móvel. Fica assim claro que não será necessário nenhum smartphone de última geração para ter acesso a tal opção de segurança.

Para criar e usar uma chave de acesso o processo será bastante fácil. Para um site, basta confirmar as suas credenciais de chave de acesso e, em seguida, usar a impressão digital, o reconhecimento facial ou o PIN de acesso ao smartphone. Estas passkeys são ainda sincronizadas através de o Gestor de Passwords da Google, para que nunca perca estes registos, mesmo longe do smartphone onde foram geradas.

A Apple já usa as passkeys nos seus serviços há algum tempo e agora surge a Google com tal funcionalidade. A Microsoft é outra das grandes tecnológicas que está a trabalhar nesta tecnologia.