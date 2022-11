O avanço da tecnologia automóvel tem sido absolutamente impressionante na última década. O carro já é muito mais do que um simples meio de transporte, transformando-se numa verdadeira peça tecnológica. Com o intuito de desenvolver um SDV juntas, a Google e a Renault anunciaram uma importante parceria.

A Renault irá usar o sistema operativo Android Automotive da Google para fornecer atualizações constantes e serviços on-demand.

Google e Renault juntas para transformar o futuro do segmento automóvel

A Renault e a Google anunciaram nesta terça-feira que estão a expandir a sua parceria em serviços de software para futuros veículos Renault, acrescentando que a Google passará a ser o fornecedor de cloud de eleição da fabricante europeia.

O Grupo Renault (Renault, Dacia, Alpine e Mobilize) quer desenvolver um "veículo definido por software" (software-defined vehicle - SDV) com a Google baseado no Sistema Operativo Android Automotive. O objetivo é fornecer “novos serviços on-demand e atualizações contínuas a serem entregues ao carro”.

Segundo as empresas, o SDV irá permitir a manutenção preditiva e melhor deteção e retificação de falhas em tempo quase real, se necessário. Também permitirá uma experiência personalizada que se adapta ao comportamento de direção, como destinos frequentes, estações de carregamento de veículos elétricos usadas, entre outras. Também ajudará as empresas a criar "modelos de seguro com base no uso real e nos comportamentos de condução".

A parceria com a Google também irá ajudar a Renault a acelerar a sua “transformação digital de ponta a ponta, desde o design do carro até ao seu lançamento no mercado através da sua produção”, referiu o presidente-executivo da Renault, Luca de Meo, em comunicado.

As fabricantes de automóveis e empresas de tecnologia, incluindo Sony, Apple, Xiaomi e Google, têm estado a trabalhar para desenvolver novas formas de transformar os carros do futuro em plataformas mais tecnológicas e onde o wireless é uma palavra-chave.