A Tesla já revelou os planos para o futuro dos seus carros. Quer torná-los verdadeiramente autónomos e permitir que os condutores possam desfrutar da viagem de forma muito mais cómoda e descontraída.

Já tem presente o Autopilot, que dá parte desta experiência, mas o Full Self-Driving é uma promessa. Este deverá chegar muito em breve, segundo as palavras de Elon Musk, que revelou que os testes públicos vão ser iniciados na próxima semana.

Apesar de ter já o Autopilot a funcionar nos seus carros, a Tesla quer levar ainda mais longe este conceito. Quer dotar os carros com uma condução verdadeiramente autónoma, usando para isso os sensores presentes e que a marca já tem nos seus carros.

A marca já tinha anunciado que os seus planos estavam a ser cumpridos e que muito em breve esta solução ia ser disponibilizada. Elon Musk tem descrito esta mudança como sendo fundamental para a marca, com uma melhoria drástica na forma como os seus carros se vão comportar.

Limited FSD beta releasing on Tuesday next week, as promised. This will, at first, be limited to a small number of people who are expert & careful drivers.