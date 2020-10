Microsoft quer ajudar os utilizadores a manter o Windows 10 rápido

Em melhoria constante, Windows 10 está permanentemente a receber novidades que o tornam ainda melhor e mais eficiente. Estas são desenvolvidas e testadas pela Microsoft para serem incorporadas nas atualizações periódicas.

A mais recente surgiu com uma das mais recentes buids deste sistema, e dá conta de uma melhoria importante para ajudar os utilizadores a manter o Windows rápido. As apps que passam para o arranque são agora mais controladas e monitorizadas.

Gerir as apps para ter um sistema rápido

Um dos problemas com o desempenho do Windows 10 está associado às apps que arrancam com o sistema. Estas pesam no sistema e nem sempre são usadas pelos utilizadores de imediato. Assim, ficam a consumir recursos que poderiam ser usados noutros processos.

Claro que nem sempre os utilizadores têm consciência destas apps, que se colocam de forma silenciosa no arranque. Este é um processo que muitas vezes faz parte da instalação destas apps, para garantir algum destaque e um acesso mais direto e simples.

Windows 10 terá alertas para novas apps

A Microsoft sempre tentou mostrar aos utilizadores este problema, mas não tinha uma forma direta para o fazer. Apenas podia ser consultado o impacto destas apps no arranque numa área específica do Windows, onde nem sempre os utilizadores acedem.

Agora, e tendo chegado com as últimas builds da versão 21H1 do Windows 10, há uma nova notificação. Sempre que uma app se coloca no arranque, passa a surgir uma nova notificação, que alerta os utilizadores para este comportamento.

Microsoft quer ajudar os utilizadores

O utilizador pode clicar nesta notificação e ter acesso à configuração do arranque do Windows. Aí poderá simplesmente remover esta nova app do início do Windows 10 e assim garantir que este fica mais rápido no arranque.

Esta simples notificação vai assim dar aos utilizadores um maior controlo sobre o arranque do Windows 10. A Microsoft quer que estes tenham consciência das apps que estão presentes no arranque e que assim podem limitar o sistema. Cabe aos utilizadores gerir esse espaço.