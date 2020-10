Ao lançar o Galaxy S20 FE, a Samsung quis apresentar ao mercado um smartphone que traz caraterísticas de topo, mas a um preço que é acessível a muitos utilizadores. Este destina-se a um público que quer tirar o máximo dos smartphones.

Este está a chegar ao mercado e quer assumir um papel de destaque. No entanto, e do que é revelado, há problemas a surgirem e que podem impedir a correta utilização deste smartphone.

Problemas detetados no Galaxy S20 FE

Foi no início deste mês que a Samsung trouxe o Galaxy S20 FE para o nosso mercado. Este smartphone tem um preço mais acessível que os topos de gama da marca, mas mantém muitas das caraterísticas destes equipamentos que todos gostavam de ter.

Agora que este smartphone está a chegar aos primeiros utilizadores e aos jornalistas para serem testados, surgem relatos de um problema. São já várias as situações reportadas em que o ecrã deste equipamento apresenta problemas de utilização.

Ecrã tem comportamento estranho

Na verdade, o problema está no toque do ecrã, que simplesmente deixa de responder de forma correta ao que é pedido pelo utilizador. As queixas acumulam-se no Reddit, mas estão também presentes no próprio fórum da Samsung, acumulando-se e decerto confirmando o problema.

A razão para este comportamento está numa proteção contra toques indevidos. Estes estão a ser detetados mesmo quando não existem e isso leva a que os Galaxy S20 FE se protejam e impeçam a utilização (indevida) do ecrã.

Samsung terá solução em breve

Há ainda relatos de outros utilizadores que reportaram que os seus ecrãs estão a apresentar outros problemas. Situações de ecrãs que deixam de responder, que têm lag e que registam toques que não existiram estão a ser reportadas.

Não há ainda certezas sobre se este é um problema de software ou se hardware. Há quem indique que uma versão específica de firmware trata deste problema, mas outros comentários indicam que foi por pouco tempo. Resta a Samsung pronunciar-se sobre esta questão e decerto tratar de resolver o problema de forma definitiva.