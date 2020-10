Haverá algum momento em que as equipas de programadores do Google Maps não desenvolvem novidades? Aparentemente não e estas estão constantemente a surgir, nem sempre de forma clara ou anunciada pela própria empresa.

Mais uma vez esse momento aconteceu e uma novidade discreta e diferente do habitual surgiu. Agora já é possível alterar o ícone do carro que usa no Google Maps sempre que estiver em viagem neste serviço.

Google tem uma novidade que ninguém reparou

A Google tem estado a melhorar a interface do Maps para o tornar ainda melhor e mais apelativo de usar. Os utilizadores agradecem e procuram explorar ao máximo estas novidades que vão surgindo de forma recorrente.

Para a mais recente, a Google simplesmente não alertou os utilizadores e tornou-a pública. Nem a página de suporte deste componente foi atualizada e mantém ainda informação desatualizada. Apesar isso, já todos podem testar esta novidade.

Como mudar o ícone do seu carro

Com a versão 10.52.2 do Google Maps os utilizadores podem agora trocar o ícone do seu carro durante as viagens. Para isso devem criar uma nova viagem e iniciá-la da forma normal. Ao surgir o ícone da posição, devem apenas clicar nele.

De imediato irá surgir a novidade que esperavam, com a lista dos novos ícones que podem usar aqui. Falamos de 3 carros que podem agora ser usados para representar o seu veículo nas viagens que tiver no futuro. Estes são um carro ligeiro, um SUV e um camião.

O Maps fica assim ainda mais interessante

Sempre que quiserem, podem repetir este processo e alterar novamente o ícone do carro associado às viagens. Não existem tantas propostas como noutros serviços, mas ao menos permite mudar um pouco mais a interface do Google Maps.

Com esta novidade o Maps do Android fica similar ao que o iOS já tinha. Agora é simples mudar o carro, definindo o que queremos ver no mapa sempre que realizarmos uma simples viagem neste excelente serviço da Google.