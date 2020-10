NewBeginnings – Carl Pei, cofundador da OnePlus, abandona a empresa

O novo slogan da OnePlus associado ao OnePlus Nord enquadra-se hoje, na perfeição, a Carl Pei. O cofundador da empresa, sete anos depois, parece que já abandonou a empresa.

O anúncio ainda não foi feito de forma oficial, contudo, há documentos que comprovam esta saída. É o momento de “novos começos”.

#NewBeginnings: Carl Pei sai da OnePlus

Carl Pei, em 2013, juntou-se a Pete Lau e lançaram ao mundo a OnePlus. A premissa inicial da empresa foi a de colocar no mercado o smartphone capaz de competir com os mais poderosos do mercado em termos de desempenho, mas a um preço muito mais acessível. O flagship killer, como foi apelidado na altura.

Hoje reconhecemos à OnePlus, que pertence ao mesmo grupo da OPPO, como uma das mais relevantes marcas do setor, com Pete Lau no comando, ainda que também tenha um papel relevante na OPPO.

Nos últimos meses, porém, temos visto Carl Pei a assumir os “novos começos” da empresa. O lançamento do OnePlus Nord veio marcar uma nova fase da empresa, com uma aposta em modelos dedicados à gama média.

Mas, novos começos é o parece que Carl Pei quer para a sua vida. Documentos internos da OnePlus divulgados na Internet, dão conta que o cofundador já teria abandonado a empresa. Esta notícia foi, entretanto, confirmada pelo Android Central, que cita fontes próximas. Contudo, Pei não respondeu ainda a nenhum pedido de esclarecimento.

Além da saída da empresa, há ainda a indicação por parte de outro site, que afirma que o cofundador estará a abraçar uma nova aventura. Poderá estar mesmo a criar uma nova empresa, não sendo claro o caminho que estará a seguir.

Resta desejar muito sucesso a Carl Pei nesta nova fase.