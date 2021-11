Ford colabora no desenvolvimento de um cabo que carregará elétricos em 5 minutos

Conforme já vimos múltiplas vezes, um dos grandes senãos associado aos carros elétricos é, além da autonomia, o tempo despendido no seu carregamento. Então, as fabricantes têm caminhado no sentido de melhorar este aspeto. A Ford, por exemplo, está a colaborar e cofinanciar o desenvolvimento de um cabo de carregamento que poderá revolucionar o processo.

Esse cabo será refrigerado e poderá carregar os veículos elétricos em cinco minutos.

Aquando dos carregamentos, e estando a receber grandes quantidades de energia num curto espaço de tempo, as células de bateria podem sobreaquecer e representar perigo. Então, em conjunto com a Ford, a Purdue University está a desenvolver um cabo de carregamento que poderá resistir a correntes elevadas sem sobreaquecer e sem risco de incêndio.

A solução que está a ser desenvolvida pela da Ford e pela Purdue University consiste no arrefecimento líquido do cabo. Todavia, possui algo que poderá ser revolucionário, pois é diferente de tudo o que as fabricantes têm feito neste sentido.

Ora, ao invés de permanecer sempre no estado líquido, o agente refrigerante pode mudar para a fase gasosa, por forma a dissipar o calor. Assim, o cabo suportará intensidades de tal forma elevadas que será possível carregar a bateria de um veículo elétrico num tempo semelhante àquele que demora a encher um depósito de gasóleo ou gasolina. Portanto, menos do que cinco minutos.

Arrefecimento por dois estados é o trunfo da Ford e da Purdue University

De acordo com Issam Mudawar, professor na Purdue University e líder do projeto, o arrefecimento por dois estados – líquido e gasoso – pode dissipar 10 vezes mais calor do que um cabo arrefecido por líquido por si só. Além disso, a nova solução permite que o cabo seja mais facilmente manuseado do que um arrefecido por líquido.

Embora a Purdue University revele que o cabo refrigerado aguenta correntes de 2.500 amperes no laboratório, a solução ainda não foi testada em veículos. Ainda assim, o caminho está a ser traçado e as envolvidas acreditam que os testes em veículos começarão em menos de dois anos.

A Ford e a Purdue University revelaram que os pontos de carga comerciais estarão equipados da mesma forma que os já conhecidos, com a adição de uma bomba para que o líquido refrigerante flua ao longo do cabo.

A Purdue University está aberta a que novas empresas que estejam interessadas se juntem e participem no projeto, potencializando a solução.

