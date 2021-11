Astronautas da missão Crew-3 detetaram um OVNI próximo da Estação Espacial

Durante o voo de aproximação da cápsula Crew Dragon, da Space X, à Estação Espacial Internacional, um dos astronautas reparou num objeto próximo da nave que se parecia com um botão rugoso. Nesse momento, o acontecido foi relatado ao controlo da missão, na SpaceX, que descansou a tripulação, dizendo que o que foi visto não representava qualquer preocupação.

Apesar de não ser possível a identificação do que foi avistado, acredita-se que poderá ser uma "pequena porca mecânica" que flutuava através do campo de visão da câmara. Mas de onde viria esse objeto?

Estação Espacial Internacional recebe Crew Dragon que encontrou um OVNI

A NASA enviou quatro astronautas para ficarem na Estação Espacial Internacional (ISS) até à próxima primavera. A nova equipa foi transportada pela cápsula Crew Dragon, nesta quinta-feira (11), como parte da missão Crew-3, da SpaceX. Contudo, o que os tripulantes não esperavam é que teriam uma surpresa durante a viagem: avistaram um objeto estranho, a flutuar nas proximidades da estação.

A viagem da cápsula demorou 21 horas para chegar desde a base Kennedy Space Center da NASA até ao avançado posto espacial. A equipa, composta por um alemão e três astronautas americanos, disse que foi um momento emocionante quando avistaram a estação espacial a 30 quilómetros de distância:

Uma visão muito gloriosa.

Exclamou Raja Chari, comandante da cápsula Dragon.

Toda a operação foi um sucesso, mas aquele objeto não deixou de chamar a atenção. O piloto Tom Marshburn, um dos responsáveis por vigiar os sistemas da cápsula automática — e assumir o comando caso fosse necessário — descreveu toda a situação num vídeo, publicado no Twitter:

O tom calmo do piloto ajudou a perceber que o objeto parecia uma maçaneta retorcida, embora seja difícil dizer com exatidão, devido à distância do objeto mostrado na câmara. O incidente foi encarado como não sendo preocupante e que deveria ser uma porca mecânica, eventualmente lixo espacial.

Após o objeto ter desaparecido da área de captura de imagem, a Crew Dragon acoplou-se à ISS.

A nova tripulação passará os próximos seis meses na estação espacial e, durante esse tempo, receberá dois grupos de turistas visitantes. A Rússia lançará o primeiro grupo em dezembro e a SpaceX o segundo em fevereiro.