Apex Legends estabelece parceria com Market

A Electronic Arts e a Respwn Interactive continuam a apostar forte em Apex Legends e a alargar cada vez mais o horizonte do jogo.

Recentemente foram divulgadas noticias de uma parceria que vem comprovar isso mesmo, com a marca Market.

A próxima evolução do streetwear chegou aos Jogos Apex! A Respawn Entertainment colaborou com a editora sediada em Los Angeles, Market, para criar novas skins exclusivas disponíveis no jogo e vestuário temático personalizado Apex Legends no mundo real.

Disponível no jogo na loja Apex até 23 de novembro, os jogadores podem aceder a Wraith - Ringside, Mirage - Night Crawler, Bloodhound - Sunset Desperado e Lifeline - Mic Check skins para 1.800 moedas Apex cada, ou através de pacotes com desconto de tempo limitado.

Esta colaboração entre Apex Legends e a Market, não estaria completa sem algum merch IRL também - Os jogadores da Apex Legends podem mostrar o seu amor pelo jogo, usando a mercadoria temática exclusiva e limitada na loja da Market store. T-shirts coloridas arrojadas com gráficos lúdicos e reconhecíveis instantaneamente, o Market está a deixar as Legends vestirem algum do seu vestuário assassino.

No início deste mês, a Respawn lançou Apex Legends: Escape, a próxima grande atualização para o seu premiado shooter que introduziu o quarto e maior mapa do jogo até à data, Storm Point, o mortífero simulacro Legend, Ash, uma arma favorita dos fãs de Titanfall, C.A.R. SMG, e muito mais para uma viagem em que os concorrentes dos Jogos Apex não se esquecerão.

Entretanto, podem jogar Apex Legends: Escape e conhecer o novo mapa Storm Point, que já se encontra disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam.