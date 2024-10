Foi no final da passada semana que a União Europeia tomou a decisão final sobre a aplicação de novas tarifas nos carros importados da China. Esta decisão é definitiva e as marcas resolveram agora reagir. Para não terem quebras no mercado, os fabricantes de carros elétricos chineses resistem e não vão aumentar preços na Europa.

Fabricantes de carros elétricos chineses vão resistir

A decisão da União Europeia de impor tarifas punitivas sobre os carros elétricos fabricados na China não deverá resultar em aumentos imediatos dos preços, garantem os fabricantes. A medida, que visa combater alegados subsídios estatais injustos na China, impõe tarifas que podem chegar aos 45%, impactando diretamente as marcas chinesas e outras que importam VE daquele país.

A MG Motor France, uma das marcas mais afetadas, anunciou que irá absorver o impacto das novas tarifas, mantendo os preços dos seus modelos 100% elétricos inalterados em França durante 2024. Esta empresa, pertencente à SAIC, que sofreu o maior aumento, classificou as tarifas como "excessivas" e alertou para o risco de prejudicar a transição verde na Europa.

A gigante chinesa BYD deverá seguir o mesmo caminho, mantendo os preços inalterados em Itália até ao final do ano. A Seat, que importa o Cupra Tavascan da China, comprometeu-se a "fazer todos os possíveis" para evitar que as tarifas afetem o preço do modelo, garantindo que os valores se manterão inalterados para todas as entregas em 2024.

Marcas resolveram que não vão aumentar preços na Europa

As novas tarifas variam entre 7,8% e 35,3%, dependendo do nível de cooperação dos fabricantes com a investigação da UE. A MG Motor, por exemplo, estará sujeita a um novo imposto de 35,3%, além da tarifa de importação de 10% já existente. Outros modelos afetados incluem o Tesla Model 3, o BMW iX3, os Minis elétricos, o Dacia Spring, o Volvo EX30 e todos os modelos Polestar e Smart.

A Volvo era outra das marcas afetadas por estas tarifas e também já reagiu a estas mudanças. Para contornar o aumento previsto dos preços, a Volvo anunciou que iniciará a produção do EX30 em Gante, na Bélgica, durante o primeiro semestre de 2025.

Embora os fabricantes estejam a absorver o impacto das tarifas a curto prazo, a incerteza sobre a sua duração e o possível impacto nas vendas poderão levar a ajustamentos de preços no futuro. A situação coloca em evidência a complexidade da concorrência no mercado global de veículos elétricos e os desafios da transição energética.