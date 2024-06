Em mais um recall, Porsche chama 31.000 elétricos Taycan

A Porsche está a fazer um recall de alguns modelos Taycan de 2020 a 2025 devido a uma tubagem defeituosa no travão dianteiro.

Lançado em 2019, a Porsche já vendeu mais de 150.000 unidades do Taycan elétrico em todo o mundo. Contudo, apesar do sucesso, o modelo já foi alvo de vários recalls menores, conforme recordado pelo Electrek.

Em dezembro, por exemplo, mais de 41.000 modelos foram recolhidos, devido a um cabo de carregamento defeituoso. Entretanto, em março, algumas centenas de modelos foram recolhidas, devido a um potencial curto-circuito nos módulos da bateria.

O último recall emitido pela Porsche abrange alguns modelos de 2020 a 2025. A carta afirma que as tubagens dianteiras do veículo elétrico podem estalar com o tempo, fazendo com que o óleo do travão vaze.

De acordo com a carta da Porsche à National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), o recall convoca 31.689 modelos Taycan. Após receber vários relatórios sobre fugas nas tubagens dos travões, a Porsche lançou uma investigação.

Apesar de não terem sido registados acidentes, nos Estados Unidos, fruto do defeito, a Porsche está a convocar os modelos por precaução. Fora dos Estados Unidos foi, de facto, registado um acidente, mas o veículo circulava "significativamente" acima do limite de velocidade. Segundo o relatório, o automóvel circulava a cerca de 120 km/h numa zona de 30 km/h.

Após o envio das cartas de notificação dos proprietários, previsto para o próximo dia 3 de julho, os concessionários da Porsche irão instalar, gratuitamente, um novo tubo de travão dianteiro com maior flexibilidade.