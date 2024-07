Apenas 0,6% dos condutores de elétricos já ficou retido por falta de bateria, diz sondagem

A autonomia é um dos maiores entraves à compra de carros elétricos, pela ansiedade que lhe está associada. Uma pequena sondagem concluiu, no entanto, que apenas 0,6% dos inquiridos já ficou retido/ parado por falta de bateria.

Numa pequena sondagem realizada pela empresa-mãe do AutoGuide, a VerticalScope, através da sua plataforma de comunidades, um total de 9,1% dos inquiridos afirmou que o seu veículo elétrico já os tinha deixado retidos. Desses casos, apenas 0,6% se deveu a falta de bateria - um dos motivos que mais afasta os potenciais proprietários dos carros elétricos.

Ficar sem energia num veículo elétrico é o mesmo que ficar sem gasolina. Não vejo isso acontecer comigo, pois nunca deixaria que ficasse tão perto do fim, independentemente da fonte de energia.

Disse um utilizador do i4talk.

A razão mais comum para os proprietários de carros elétricos terem ficado retidos, com 6,4%, deveu-se a um problema puramente mecânico, quer de um componente da suspensão ou da transmissão, quer dos sistemas de arrefecimento necessários para as baterias dos veículos elétricos.

Além disso, um total de 2,1% dos proprietários referiu ter ficado retido devido a um problema de software.

Uma das coisas que diferencia os carros elétricos dos veículos com motor de combustão é o software, pois os problemas de software não são exclusivamente um problema do veículo. Segundo a AutoGuide, por exemplo, proprietários informaram, no HummerChat, que o problema de software que experimentaram ocorreu como resultado da utilização de um carregador Electrify America.

Analisando os dados mais profundamente, a VerticalScope percebeu que os proprietários de modelos da General Motors têm, em média, mais probabilidades de relatar que ficaram retidos. De facto, mais de 20% desses proprietários tiveram de lidar com o problema.

Isto inclui os proprietários de modelos mais antigos, como o Chevrolet Bolt, e os proprietários de modelos mais recentes, como o GMC Hummer EV e o Chevy Silverado EV. Os proprietários de veículos Nissan registaram números semelhantes, segundo a fonte.

Entretanto, os proprietários do Fisker Ocean também comunicaram problemas superiores à média, com cerca de um terço dos inquiridos a partilharem que os seus veículos os deixaram retidos em pelo menos uma ocasião.

Por outro lado, os proprietários de veículos BMW estão mais satisfeitos do que a média, com modelos como o i4, o i5 e o iX a registarem 5% ou menos.

A Tesla registou resultados melhores do que a média, com 7% dos proprietários a declararem ter ficado retidos. Curiosamente, zero proprietários declararam ter ficado retidos devido ao software.

A sondagem inquiriu mais de 1200 membros de 30 comunidades de carros elétricos, membros da plataforma Fora, que alberga mais de 1000 comunidades únicas e 55 milhões de membros registados.