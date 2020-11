As boas notícias vão de vento em popa para o CEO da Tesla. Com o anúncio da entrada da marca de carro elétricos na Standard & Poor’s 500 em dezembro, as ações da empresa dispararam.

Mas, para além disso, esta novidade afetou diretamente a carteira de Elon Musk que se tornou agora na terceira pessoa mais rica do mundo, passando Mark Zuckerberg.

O mundo da tecnologia, tal como outros segmentos, está em constante atualização. E o que hoje pode ser tido como certo, amanhã poderá deixar de o ser.

E o mesmo acontece com a popularidade e riqueza dos donos das grandes empresas ligadas a este ramo. Que o diga o CEO do Facebook que foi agora ultrapassado pelo dono da Tesla.

Elon Musk passa a ser a terceira pessoa mais rica do mundo

A Tesla vai entrar já em dezembro para a Standards & Poor’s 500 e num ápice as ações da empresa dispararam. A marca havia tentado entrar em setembro, mas a investida foi na altura recusada. Agora, após o anúncio, as ações da empresa já subiram 10% no pós-venda,e estima-se que o valor possa aumentar para 5 vezes até ao final do ano.

Mas também a fortuna de Elon Musk aumentou para cerca de 15 mil milhões de dólares (~13 mil milhões de euros). E o património líquido do empresário aumentou para 117, 5 mil milhões de dólares.

Desta forma, o CEO da Tesla superou assim Mark Zuckerberg, com 106 mil milhões de dólares de património líquido, tornando-se agora na terceira pessoa mais rica do mundo. No primeiro lugar da lista mantém-se o dono da Amazon, Jeff Bezos (184 mil milhões de dólares), seguido por Bill Gates (129 mil milhões de dólares).

É odiado por muito, mas também adorado e admirado por outros tantos. No entanto, a verdade é que, apesar de ser polémico, Elon Musk continua a obter sucesso nos seus projetos.

