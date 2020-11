Ter um smartphone resistente é cada vez mais acessível com as marcas chinesas a contribuir para a melhoria das tecnologias, para o aumento da resistência e, principalmente, para um aumento significativo do desempenho destes smartphones. O exemplo que hoje damos a conhecer é o Oukitel WP10 5G, um modelo que entrará em pré-venda global no dia 23 de novembro por cerca de 350 €.

Mas, afinal, o que faz dele um “poderoso e resistente smartphone” a este preço? Venha conhecer os seus pormenores e habilite-se ainda a ganhar um.

Oukitel WP10 5G – um poderoso e resistente smartphone

O Oukitel WP10 5G é um modelo todo-terreno. Assim sendo, o seu design é robusto, à prova de água, de poeira e quedas com os certificados IP68, IP69L e MIL-STD-810G.

Mas a resistência num “rugged phone” não é surpreendente… é apenas o esperado. Então em que é que se destaca?

Desde logo, começamos pela enorme bateria de 8000 mAh. Segundo a marca, poderá atingir os dois dias de autonomia com utilização intensiva. Além disso, tem um ecrã de 6,67″ com resolução FullHD+, onde a câmara frontal de 16 MP surge integrada ao centro.

Ainda sobre as câmaras, destaca-se a principal com sensor Sony IMX582 de 48 MP, capaz de gravar numa resolução máxima de 4K a 30fps. Esta câmara é acompanhada por mais três câmaras, sendo uma delas uma ultra grande angular de 13 MP.

O processador é um Dimensity 800 da MediaTek, suporta, portanto, ligações 5G e tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Tem um preço de 580€, para a versão de 8/128GB.

Por fim, há que destacar a inclusão de NFC, ideal para transferência rápida de dados, para efetuar pagamentos, ou até para ligação com outros dispositivos.

O preço do Oukitel WP10 5G será de cerca de 600 €, no entanto, em período de pré-venda, estará disponível por cerca de 350 €, durante os dias 23 e 27 de novembro.

