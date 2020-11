SnowRunner recebe novo conteúdo no Season 2

Tal como vimos aqui, SnowRunner é um jogo de simulação motorizada bastante diferente daqueles a que a maior parte dos jogadores podem estar habituados.

Tal como outros jogos também apresenta um Season Pass que proporciona a quem o adquirir, bastantes vantagens sobre lançamentos futuros. E agora foi revelado o Season 2.

A Saber Interactive continua a apostar forte no seu simulador de condução de pesados, SnowRunner que, conforme vimos aqui, é um duro osso de roer.

Com um sistema de física bastante avançado, o jogo consegue simular com bastante realismo e ainda mais exigência, algumas das condições mais extremas em que alguns condutores de pesados têm de passar. Mares de lama, neve movediça, gelo escorregadio,… tudo isso é lançado contra o jogador enquanto tenta conduzir monstros de várias toneladas carregados de mercadorias e matérias-primas.

Recentemente, a Saber revelou o conteúdo do Season 2 de SnowRunner que, traz bastantes novidades, quer sob a forma de novas atividades, novos equipamentos ou novos mapas.

Entre as novidades encontram-se dois novos mapas, ambos influenciados pelo clima e terreno agreste do Yukon, no Canadá. Os dois mapas chamam-se Flooded Foothills e Big Salmon Peak e ambos têm cerca de 4km².

Segundo o que foi divulgado sobre a Season 2 de SnowRunner, os novos mapas apresentarão ainda uma missão nova, na qual teremos de entregar materiais importantes para a construção de uma nova Fábrica de processamentos de minérios, na região.

Para a construção da fábrica serão necessários transportar novos materiais, pelo que também poderemos esperar, novos acessórios e ferramentas.

Chegam também com a Season 2, três novos veículos: CAT 770G (o maior camião até hoje lançado na franquia), CAT TH357D AGe o KRS 58 “Bandit”, um 8×8 que inclui uma grua incorporada e será importante em particular para missões de resgate.

Por fim, vão chegar ainda a SnowRunner, um largo conjunto de novas opções de personalização dos nossos veículos, tanto ao nível de interiores como exteriores.

Mas nem tudo faz parte de conteúdo pago e a Season 2 disponibiliza algum conteúdo gratuito, acessível a todos os jogadores. Entre o conteúdo gratuito, surgem dois novos Trials, duas novas Xtreme Cargo, novas missões nas regiões de Taymyr e Alaska, e algumas novas opções de personalização.

Por altura em que lerem estas palavras, o Season 2 já deve ter chegado a SnowRunner.