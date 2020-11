A aposta da Microsoft na segurança tem sido muito grande nos últimos anos, tento proteger os utilizadores e os seus dados. A prova disso está nos seus produtos, em especial nos que estão associados a empresas e até no mercado doméstico.

Para aumentar ainda mais esta proteção, a Microsoft tem uma novidade. Em parceria com vários gigantes da indústria criou o Pluton, o seu processador dedicado à segurança dos PCs e do Windows 10.

Nova solução de segurança da Microsoft

Há alguns anos que algumas marcas criam os seus componentes de controlo e dedicados à segurança. A Apple foi um dos primeiros a dar esse passo com o seu T1, controlando assim todos os aspetos associados a elementos de proteção e segurança. O seu sucesso foi grande e por isso evoluiu para o T2.

Agora é a Microsoft que quer trazer este componente aos PCs, tendo para isso criado a sua proposta. O Pluton resulta de uma parceria da gigante do software com a Intel, AMD, Intel e Qualcomm, o que significa que existirá para X86 e também para os novos SoC ARM.

Processador para proteção do Windows

Na verdade, o Pluton será a evolução natural do já conhecido Trusted Platform Module (TPM), já presente em muitos equipamentos. A ideia é que esta nova proposta seja mais segura e mais completa que a atual proposta, tendo elementos únicos e essenciais.

Tal como se espera, este processador de segurança irá guardar todos os elementos de segurança do utilizador e do Windows. Estes vão estar armazenados de forma segura e vão ser impossíveis de remover por qualquer atacante, mesmo que exista acesso físico ao equipamento.

Pluton vai atualizar-se para se proteger

Sendo dedicado à segurança, o Pluton terá proteções adicionais, em especial no que toca às atualizações do seu software. A Microsoft irá fazer uso do Azure e as atualizações do Windows para se manter atualizado e com as medidas de proteções necessárias.

Não se sabe ainda quando o Pluton chegará ao mercado, mas dadas as parcerias deverá acontecer em breve. Esta é uma ajuda que o Windows irá certamente usar para manter os níveis de proteção elevados. Resta saber como se comportará no mundo real.