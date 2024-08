Os carros elétricos estão na ordem do dia, com as marcas e os governos a investirem na transição que acreditam ser a necessária e/ou desejada (pelos clientes e cidadãos). Com o crescimento desta mobilidade mais verde e as ações que têm vindo a ser tomadas por alguns países nesse sentido, queremos saber se, na sua opinião, será um bom investimento equipar os serviços do estado com carros elétricos. Participe na nossa questão!

Será um bom investimento equipar os serviços do estado com carros elétricos?

Um dos grandes entraves à compra de carros elétricos - que consequentemente interfere com uma adoção massificada - é a autonomia, não havendo ainda confiança na infraestrutura de carregamento.

De facto, na sexta-feira noticiámos que, pelo Algarve, estavam parados 81 carros que tinham como destino o apoio a doentes. Apesar de as viaturas estarem disponíveis, não havia carregadores para os veículos eletrificados.

O Ministério da Saúde adquiriu, após um concurso público para a eletrificação da sua frota em 2023, 53 viaturas da BYD.

Desde 2023, a compra e aluguer de automóveis do Estado português tem novas regras, que definem apenas poderem ser objeto de compra como veículos de serviços gerais os que tenham motorização 100% elétrica.

Segundo o jornal Público, na altura, o Governo ressalvou que esta obrigatoriedade "não é aplicável quando, excecionalmente, não seja possível a aquisição onerosa de veículos com as características nele previstas, devendo essa situação ser devidamente justificada no pedido de contratação".

Nestes casos, a opção "deve recair preferencialmente" sobre as motorizações de emissões reduzidas, como os veículos híbridos plug -in, híbridos ou a gasolina, sendo que a opção por outras motorizações "é excecional, devendo ser devidamente fundamentada".

Posto isto, queremos saber se, na sua opinião, será um bom investimento equipar os serviços do estado com carros elétricos. Pode votar a partir da sondagem abaixo.

Será um bom investimento equipar os serviços do estado com carros elétricos? Sim

