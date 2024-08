Se só está bem onde não está… que tal estar noutro lugar a viajar e ouvir rádios locais?

Se quer estar noutro lugar, viajar para conhecer novas pessoas e sítios, por que não o faz logo a partir deste serviço que lhe entrega uma experiência de passageiro por muitas cidades ao redor do planeta? Ahhh e ouça a rádio local!

O verão é, por norma, sinónimo de viagens e de férias por esse mundo fora. No entanto, à procura de novas experiências pode começar no ecrã do seu computador... ou smartphone, por exemplo.

A tecnologia e a Internet proporcionam constantemente experiências que nos fazem viajar e esta que voltamos a trazer hoje é mais um bom exemplo.

Viaje pelo mundo, ouça a rádio local... em frente ao computador

A dica é: instale-se, coloque os auriculares e deixe-se levar nesta viagem. Um passeio por sítios que possivelmente não conhece, mas que poderá vir a conhecer e pessoalmente!

Através da plataforma Drive & Listen vai poder andar à boleia de um carro pelas ruas das principais cidades do mundo.

Ao mesmo tempo que a viagem decorre, vai poder ouvir o som do carro na estrada, as buzinas e o trânsito à sua volta. Além disso, terá um rádio que poderá sintonizar no posto local que melhor música estiver a passar.

A plataforma é gratuita, e neste contexto de viagem, poderá pagar um café ao seu criador, para que sejam adicionadas mais viagens. Concretamente, poderá deixar uma pequena doação no valor mínimo de 4 euros.

Na lista de cidades por onde vai poder viajar encontram-se, por exemplo, Lisboa, Budapeste, Buenos Aires, Madrid, Miami, São Paulo e até Tóquio, entre muitas outras.

Sim, são vários os locais, com imagens mais ou menos atuais, mas sempre com o objetivo de lhe despertar aquele desejo para sair e conhecer na primeira pessoa os lugares fantásticos deste planeta.

Por onde é que vai conduzir neste domingo?